Qui est Dustin Tavella de America’s Got Talent ?

L’acte incroyable du MAGICIEN Dustin Tavella a séduit les juges et les téléspectateurs, ce qui lui a valu la place gagnante sur America’s Got Talent en 2021.

Les fans du talentueux joueur de 36 ans se demandent ce qu’il fait depuis ses jours AGT.

Qui est Dustin Tavella ?

Dustin Tavella est né à Pottstown, en Pennsylvanie, le 11 avril 1986.

C’est un magicien qui vise à inspirer le public en utilisant la magie pour se connecter avec des personnes de tous horizons.

Tavella réside à Virginia Beach, en Virginie, avec sa femme, Kari, et leurs deux fils adoptifs.

Après la victoire de Tavella sur America’s Got Talent, Jenny Groom a déclaré dans un communiqué: “Au cours des 16 dernières saisons, ‘America’s Got Talent’ a découvert des actes incroyables du monde entier, et Dustin Tavella perpétue cette tradition, offrant sans effort ce qui rend ce spectacle unique. spécial.

“Dustin a ouvert son cœur à l’Amérique, captivant les téléspectateurs avec son mélange de magie et de narration personnelle.

“Sa victoire illustre ce qu’est AGT – positivité, inspiration et connexion – et parle exactement de ce dont notre pays a besoin en ce moment.”

Quand Dustin Tavella a-t-il remporté America’s Got Talent ?

Tavella a remporté la saison 16 d’America’s Got Talent.

Après sa grande victoire, Tavella a admis qu’il avait été tellement pris par le moment qu’il avait oublié ce que les juges lui avaient dit ou ce qu’il avait partagé avec eux après sa victoire.

S’adressant à ET, il a déclaré: “[So I’d like to] dire merci à tous les juges pour chaque mot d’encouragement qu’ils ont prononcé.

“J’ai tenu tous ces mots comme si près de mon cœur.”

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il partagerait avec d’autres qui envisageaient de passer une audition pour le prochain tour de l’émission, le magicien a répondu: “Soyez vous.”

“Découvrez ce que vous aimez, ce que vous faites bien”, a-t-il poursuivi.

“Tu vas aimer faire ce que tu aimes plus que d’essayer d’être comme quelqu’un d’autre.”

Tavella a également encouragé tout le monde à rester fidèle à ses passions.

« Continuez et n’abandonnez pas. Ce n’était pas ma première saison à auditionner pour America’s Got Talent.

Où est Dustin Tavella maintenant ?

À la suite de sa victoire massive, Tavella a reçu un énorme prix en espèces de 1 million de dollars – qui est versé sur 40 ans.

Il a également eu l’opportunité de diriger une résidence à Luxor à Las Vegas dans le cadre du spectacle sur scène America’s Got Talent Las Vegas LIVE.

La publicité aurait aidé à lancer la carrière de Tavella et il compte maintenant 48 000 abonnés sur Instagram.