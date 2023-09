Qui est Duane « Keffe D » Davis ? Tout sur le suspect du meurtre de Tupac Shakur – Hollywood Life

Crédit d’image : Polygram/Kobal/Shutterstock

Duane ‘Keffe D’ Davis est membre d’un gang.

Duane parlait depuis longtemps d’avoir été témoin du meurtre de Tupac Shakur.

Duane a été arrêté pour le meurtre de Tupac le 29 septembre 2023.

Duane « Keffe D » Davis a été arrêté en lien avec Tupac Shakur Meurtre survenu en 1996, le vendredi 29 septembre 2023. Le membre du gang, âgé de 60 ans, s’était exprimé ouvertement dans le passé, affirmant qu’il savait qui avait tué le légendaire rappeur lors de la fusillade en voiture sur le Strip de Las Vegas le 7 septembre 1996. Les enquêtes sur la mort de Tupac durent depuis près de 30 ans, mais Duane est la première arrestation effectuée.

Alors que l’affaire historique se poursuit, découvrez ici tout ce que vous devez savoir sur Duane et son implication présumée dans la mort de Tupac.

Duane a été inculpé d’un chef d’accusation de meurtre

Duane a été arrêté après avoir été inculpé d’un chef de meurtre avec une arme mortelle par un grand jury du comté de Clark le vendredi 29 septembre 2023, selon Le New York Times. Il a été arrêté et une photo mughsot a été prise. Malgré l’arrestation, le shérif Kevin McMahill a déclaré que l’enquête était « loin d’être terminée », lors d’une conférence de presse, selon CNN.

Lieutenant de la police métropolitaine de Las Vegas Jason Johansson a expliqué ce que les gens pensaient de l’implication de Keffe D dans la conférence de presse. « Je pense que la meilleure façon de caractériser cela est que Duane Davis a été le tireur de ce groupe d’individus qui ont commis ce crime et qu’il a orchestré le plan qui a été mis en œuvre pour commettre ce crime », a-t-il déclaré.

Il était membre des South Side Compton Crips

Duane avait revendiqué être membre du gang South Side Compton Crips, soupçonné d’être impliqué dans le meurtre de Tupac en 2002. Los Angeles Times rapport. Un mandat d’arrêt avait été lancé pour une enquête sur le domicile de Duane en juillet 2023, et il affirmait qu’il était affilié au gang, selon Actualités NBC.

Il a affirmé qu’il était dans la voiture pendant le meurtre de Tupac dans son livre

Duane avait parlé à plusieurs reprises de son implication dans le meurtre de Tupac et avait déclaré qu’il savait qui avait tué le rappeur. En 2019, il a écrit les mémoires Légende de la rue Compton, où il a dit qu’il était dans la voiture lorsque le passage en voiture a eu lieu, selon The Associated Press.

Il a avoué avoir été impliqué dans le meurtre en 2018

Duane a avoué pour la première fois son implication dans une interview en 2018 avec le Non résolu docu-séries sur la mort de Tupac et Célèbre GRAND Il a affirmé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer, expliquant que c’était la raison pour laquelle il s’était manifesté. « Cela fait 20 ans que les gens me poursuivent, je fais mon coming-out maintenant parce que j’ai un cancer. Et je n’ai rien d’autre à perdre. Tout ce qui m’importe maintenant, c’est la vérité », a-t-il déclaré via Courrier quotidien.

Dans le documentaire, il raconte qu’il était dans la voiture lorsque son neveu Orlando « Baby Lane » Anderson aurait tiré sur Tupac. Il avait fait ces aveux pour la première fois lors d’une discussion enregistrée avec le détective Greg Kading quand il avait l’immunité, selon LA Hebdomadaire. Il a raconté avoir été dans la voiture et avoir fait demi-tour pour se rendre à la voiture de Tupac. Il a également affirmé qu’au début il pensait que Chevalier Suge était mort dans la fusillade.

Il était ami d’enfance avec Eazy-E

La mort de Tupac n’est pas le seul lien que Duane entretient avec le monde du rap. Il était ami avec le rappeur NWA Eazy-E, par Nouveau hip-hop chaud. Il a affirmé que le défunt rappeur s’était vu offrir une place sur le roster de Death Row Records avant Dr. Dre dans un VladTV entretien.