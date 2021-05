La saison 6 de LINE of Duty a vu de nouveaux visages présentés aux téléspectateurs.

L’un d’eux était DS Chris Lomax, qui est devenu le sujet de suspicion. En savoir plus sur lui…

Lisez notre blog en direct Line of Duty pour les dernières mises à jour

BBC

DS Chris Lomax faisait partie de l’équipe chargée d’enquêter sur l’opération Phare[/caption]

Qui est DS Chris Lomax de Line Of Duty?

DS Chris Lomax faisait partie de l’équipe chargée d’enquêter sur l’opération Lighthouse dans Line Of Duty.

Il était dans le convoi de la police qui a été détourné en raison du vol à main armée sur un bookmaker dans le premier épisode.

Il a également dirigé l’enquête médico-légale sur l’atelier du BCG où des armes à feu étaient détenues.

Certains téléspectateurs ont pensé que Lomax était un agent double après avoir été vu parler à un enquêteur de scène de crime dans une zone industrielle.

BBC

Certains téléspectateurs pensaient que Lomax était un agent double[/caption]

Il a été vu en train de parler à un enquêteur de la scène du crime sur le domaine.

Alors que Steve Arnott et Kate Fleming se dirigeaient vers lui, il dit à la personne en salopette blanche: « Rendez-vous au Red Lion à 20 heures. »

Ce que certains téléspectateurs savent peut-être maintenant, c’est que l’acteur Perry Fitzpatrick connaît sa co-vedette Vicky McClure depuis 20 ans.

Perry a déclaré au Sun: «Vicky et moi, nous sommes les meilleurs amis depuis une vingtaine d’années et, non, nous ne sommes jamais sortis ensemble.

BBC

Le personnage est joué par l’acteur Perry Fitzpatrick[/caption]

«Nous sommes si proches, nous sommes plus comme un frère et une sœur et nos familles se connaissent, donc je pense que ce serait bizarre si nous le faisions.

«Nous nous connaissons si bien, nous sommes amis depuis l’âge de 11 ans et nous nous faisons tellement confiance. Et son partenaire, Jonny Owen est super, nous sommes de bons amis aussi.

Qui joue DS Chris Lomax?

Le personnage est joué par l’acteur Perry Fitzpatrick.

Il est apparu dans un certain nombre d’émissions bien connues, notamment Peaky Blinders,

Perry est bien connu pour jouer Flip, le chef de gang hilarant de cyclomoteurs dans le drame de Shane Meadow sur Channel 4, This Is England.





Perry a joué Chris Webster, l’intérêt amoureux du majordome gay Thomas Barrow dans le film Downton Abbey 2019.

Il a également joué dans le drame de Channel 4 I Am Nicola aux côtés de la co-vedette de Line of Duty, Vicky McClure.

Fitzpatrick a eu des rôles dans la série Netflix Cursed et la série BBC Man Like Mobeen.