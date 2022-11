Qui est Doug Mastriano ? | Le soleil

DOUG Mastriano a joué un rôle clé au nom de l’armée américaine avant de prendre sa retraite en tant que colonel.

Mastriano a appliqué des stratégies similaires pour propulser sa carrière politique.

Le candidat au poste de gouverneur républicain de Pennsylvanie Doug Mastriano prend la parole lors d’un rassemblement électoral à The Fuge le 14 mai 2022 à Warminster, Pennsylvanie

Qui est Doug Mastriano ?

Douglas Vincent Mastriano, 58 ans, est né le 2 janvier 1964 dans le New Jersey.

Il est connu pour sa carrière d’homme politique d’extrême droite et de colonel à la retraite de l’armée américaine.

Mastriano a combattu dans plusieurs guerres sur différents continents de 1986 à 2017.

Actuellement, Doug est le sénateur d’État du 33e district de Pennsylvanie, qui comprend tout le pays d’Adams et des parties des comtés de Franklin, Cumberland et York.

Il a été élu en mai 2019.

Doug est également un auteur avec plusieurs livres publiés à son nom.

Qu’a dit Doug Mastriano sur le changement climatique ?

Ces dernières années, les militants écologistes ont exhorté les membres du Congrès à aider à stopper le changement climatique.

Cependant, beaucoup de gens ne croient pas que les changements à long terme des températures et des conditions météorologiques aient été nocifs pour la Terre.

Parmi ceux qui ont été sceptiques, il y a Mastriano, qui aurait supprimé une vidéo de sa page Facebook où il qualifiait le changement climatique de “pop science”.

“Parlons du changement climatique. Ils sont déterminés à cette théorie – c’est une théorie, ce n’est pas un fait”, a déclaré Mastriano dans le clip supprimé, via PEOPLE.

“Heck, le météorologue ne peut pas obtenir le bon temps, vous savez, 24 heures sur 24. … Al Gore a dit que nous étions condamnés d’ici 2012, que les villes seraient envahies par la fonte des glaciers.”

Le Philadelphia Inquirer a été parmi les premières publications à rendre compte de la vidéo et a révélé que plus d’une douzaine d’autres vidéos avaient été supprimées de sa page au cours des trois derniers mois.

Le sénateur de l’État de Pennsylvanie, Doug Mastriano, a déjà servi dans l’armée américaine Crédit : AP : Associated Press

Doug Mastriano est-il marié ?

Doug Mastriano est actuellement marié à Rebecca Mastriano.

Rebecca a déjà été aumônière pour Marketplace Ministries au Martin’s Famous Pastry Shoppe.

Doug et Rebecca partagent un enfant ensemble – Josiah Mastriano.

On dit que Josiah est un Eagle Scout, un chef scout canadien et un récipiendaire des prix d’or, d’argent et de bronze du duc d’Édimbourg.