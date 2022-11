Qui est Dominique Thorne ? À propos d’Ironheart dans ‘Black Panther: 2’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Dominique joue Riri Williams/Ironheart.

Dominique jouera dans sa propre série Ironheart.

Dominique a une éducation Ivy League.

Dominique Thorné est la prochaine grande chose d’Hollywood. L’actrice de 25 ans fait forte impression dans Panthère noire : Wakanda pour toujours. Marvel a de grands projets pour Dominique, alors préparez-vous à en voir beaucoup plus.

Alors, qui est Dominique Thorne ? Vous vous souviendrez certainement d’elle après avoir regardé Panthère noire : Wakanda pour toujours. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur cette étoile montante.

1. Dominique fait ses débuts au MCU dans Panthère noire : Wakanda pour toujours.

Dominique joue Riri Williams, alias Ironheart, dans le film. Riri est une étudiante douée qui se retrouve au centre de l’attention pour l’une de ses inventions. Ce génie de la technologie croise la route de Shuri au MIT.

“Nous pensions que Riri Williams était le personnage parfait pour s’insérer dans Panthère noire : Wakanda pour toujours parce qu’elle pouvait faire beaucoup de choses en même temps”, a déclaré le producteur Nate Moore Raconté merveille. “Nous avons aimé l’idée que Shuri se voit reflétée dans un contemporain d’une manière surprenante. Elle est drôle. Elle est actuelle. Elle est innovante. À certains égards, elle ne réalise pas à quel point elle est vraiment intelligente.

Dominique a déjà lu pour le rôle de Shuri, qui est allé à Letitia Wright. Quand est venu le moment de lancer Riri / Ironheart, Dominique n’a même pas eu à auditionner. “J’étais chez moi dans le Delaware et j’ai reçu un appel me demandant si je voulais jouer ce rôle”, a-t-elle déclaré. Empire. “J’étais tellement choqué, en fait, qu’il y a eu un décalage considérable dans la conversation.” Elle a ajouté: “C’était probablement l’expérience la plus unique que j’aie jamais vécue car il n’y avait pas du tout d’audition.”

2. Dominique obtient son propre spectacle Marvel.

Dominique reprendra son rôle de Riri Williams / Ironheart dans la prochaine série Disney + Coeur de pierre. Le spectacle a été annoncé en décembre 2020 avec le casting de Dominique. Coeur de pierre devrait faire ses débuts en 2023 et fera partie de la phase cinq du MCU. Le spectacle met également en vedette Ross lyrique, Antoine Ramos, Alden Ehrenreich, Manny Montanaet plus.

3. Dominique est allé à Cornell.

Dominique a fréquenté l’Université Cornell. Elle a obtenu en 2019 un diplôme en développement humain et une mineure à Inequality Studios. “Bien que le théâtre et le théâtre aient occupé une place importante dans ma vie, je voulais voir de quoi j’étais capable sur le plan académique”, a déclaré Dominique à Cornell Research à propos de sa décision d’aller à l’université.

4. Dominique a fait ses débuts à l’écran en 2018.

Son premier rôle à l’écran était dans le film oscarisé Si Beale Street pouvait parler. Elle a joué Shelia Hunt dans le film. Dominique a joué dans le film Judas et le Messie noir aux côtés de Panthère noire alun Daniel Kaluuya.

5. Dominique a grandi à New York.

Elle est originaire de Brooklyn, New York. L’actrice a fréquenté la Professional Performing Arts High School de Manhattan (PPAS) et a reçu une formation formelle en théâtre dramatique. Dominique et sa famille vivent maintenant dans le Delaware.