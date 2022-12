Qui est Dina Boluarte, la nouvelle et première femme présidente du Pérou ?

La transition étonnante mais pacifique est rapidement devenue le symbole de deux caractéristiques apparemment opposées qui définissent la jeune démocratie péruvienne : sa fragilité, mais aussi sa résilience.

Au cours des cinq dernières années, le pays a traversé six présidents et deux congrès, tandis que des scandales de corruption, des procédures de destitution et de profondes divisions ont sapé la capacité du gouvernement à fonctionner simplement.