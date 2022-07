La campagne électorale du député RÉPUBLICAIN Lee Zeldin pour devenir gouverneur de New York bat son plein.

L’homme de 42 ans a lancé sa candidature pour reprendre le poste actuel de Kathy Hochul cette année après avoir annoncé ses intentions en avril 2021.

Lee Zeldin et sa femme Diana ont deux filles jumelles identiques, Mikayla et Arianna Crédit : INSTAGRAM

Qui est Diana, la femme de Lee Zeldin ?

Le républicain est marié à sa femme Diana, qui préfère se tenir à l’écart du public.

On sait peu de choses sur leur relation, même si elle serait mormone pratiquante.

Diana aurait rencontré son mari il y a plus de dix ans avant de se marier lors d’une cérémonie de mariage privée.

Elle est connue pour encourager l’avocate devenue politicienne dans tous les aspects de sa carrière, l’aidant apparemment partout où elle le peut.

Zeldin est juif et membre du B’nai Israel Reform Temple.

Il a été attaqué avec une lame alors qu’il prononçait un discours lors d’un événement de campagne à Perinton, New York, jeudi soir.

Zeldin a déclaré à propos de l’incident : “Quelqu’un a essayé de me poignarder sur scène lors du rassemblement de ce soir.

“Mais heureusement, j’ai pu saisir son poignet et l’arrêter quelques instants jusqu’à ce que d’autres le taclent.”

Combien d’enfants ont Lee et Diana Zeldin ?

Le couple partage deux filles, Mikayla et Arianna, qui fréquentent l’école hébraïque du Temple.

Les jumelles identiques, Mikayla et Arianna, sont nées 14 semaines et demie plus tôt et ne pesaient qu’une livre et demie.

Leur père adoré, Zeldin, a raconté dans un message sur Facebook comment ils “se sont battus comme des champions” malgré que les chances soient “contre eux”.

Il a ajouté: “Deux semaines plus tard, les médecins encourageaient Diana et moi à laisser partir Mikayla.”

Mais ses filles chéries ont grandi pour être heureuses et en bonne santé, tout en étant la fan numéro un de leur père.

La famille réside actuellement à Shirley, New York.

Qu’a dit Lee Zeldin à propos de sa femme ?

Zeldin, un vétéran qui a servi comme lieutenant-colonel dans la réserve de l’armée, représente actuellement le 1er district du Congrès de New York.

Le membre du Congrès n’hésite pas à partager son amour pour sa famille sur les réseaux sociaux, les louant souvent dans des messages poignants.

Il fait l’éloge de Diana, la décrivant comme une “épouse incroyable” et une “mère incroyable”.

Dans un hommage d’anniversaire à son épouse le 9 décembre 2021, Zeldin a écrit : “Je souhaite un très joyeux anniversaire à la mère la plus incroyable de nos jumelles, ma meilleure amie et belle épouse Diana !

“Je suis un gars chanceux!”

Son partenaire a également applaudi son mari en ligne, le qualifiant de “merveilleux mari, meilleur ami, papa et chatouilleur”.

Diana apparaît souvent dans les vidéos de campagne de son conjoint aux côtés de leurs deux filles jumelles.

Qui est Lee Zeldin ?

Zeldin est un avocat américain qui a ouvert un cabinet d’avocats à Smithtown, New York, après avoir servi quatre ans de service actif dans l’armée américaine.

Il a dirigé l’entreprise à temps plein jusqu’à ce qu’il soit élu au Sénat de l’État de New York en 2010.

En 2014, il a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis, représentant le premier district du Congrès de New York.

Zeldin siège également à deux comités de la Chambre des représentants : les services financiers et les affaires étrangères.

La valeur nette de Zeldin est estimée à 2 millions de dollars, selon Célébrités Buzz.

Il est considéré comme l’un des membres les plus riches du Congrès de Long Island, le sénateur Charles E. Schumer menant avec près du double de salaire.