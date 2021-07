Qui est devenu riche ? Les introductions en bourse produisent de gros gains pour Uber, Delta et les VC technologiques

La Bourse de New York accueille les dirigeants et les invités de Clear Secure, Inc. (NYSE : YOU), le 30 juin 2021, à l’occasion de son introduction en bourse.

Un jour avec plus d’introductions en bourse technologiques que de créneaux disponibles sur les bourses américaines, les investisseurs ont récolté des milliards de dollars de gains.

Mais les gagnants se sont étendus bien au-delà du réseau de capital-risque de la Silicon Valley.

Uber et Tencent ont rejoint SoftBank en tant que principaux acteurs du service de covoiturage chinois Didi Chuxing, qui a fait ses débuts mercredi à la Bourse de New York et a clôturé avec une capitalisation boursière de 67,8 milliards de dollars. Delta Air Lines est l’un des principaux investisseurs dans le fournisseur de sécurité aéroportuaire Clear, qui a sonné la cloche d’ouverture au NYSE.

Parmi les sociétés de capital-risque, Insight Partners de New York a connu le plus grand jour, grâce à sa participation de 1,45 milliard de dollars dans la société de logiciels de cybersécurité SentinelOne, tandis que Highland Capital détient des actions d’une valeur de plus de 500 millions de dollars dans Xometry, un marché de fabrication.

Il y a aussi beaucoup d’argent pour les sociétés de capital-investissement. Francisco Partners détient plus d’un quart de LegalZoom, qui a célébré son ouverture sur le Nasdaq mercredi, et la société de technologie publicitaire Integral Ad Science est détenue majoritairement par Vista. Integral a sonné la cloche de clôture du Nasdaq.

Alors que les introductions en bourse de la semaine dernière des sociétés de logiciels Confluent et Doximity ont principalement récompensé des noms de capital-risque familiers tels que Benchmark, Index Ventures et Emergence Capital, cette série d’accords souligne la soif de technologie dans l’univers d’investissement. Des sociétés de rachat et des gestionnaires de fonds communs de placement aux grandes sociétés cotées en bourse, les capitaux ont afflué dans l’industrie de la technologie, qui joue un rôle démesuré dans l’économie au sens large.

Didi était de loin le plus gros début mercredi, après que la société a levé 4,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse. Son plus gros investisseur est SoftBank, qui a commencé à acheter des actions en 2015 à une valorisation post-monnaie de 16,5 milliards de dollars, selon PitchBook. La société, principalement via son Fonds Vision, a amassé une participation d’une valeur de 13,7 milliards de dollars à la clôture des marchés.