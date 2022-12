Qui est Dev Joshi ? L’acteur rejoint l’équipage du milliardaire japonais Yusaku Maezawa pour le voyage lunaire de SpaceX

L’entrepreneur japonais Yusaku Maezawa a dévoilé vendredi l’identité de huit membres d’équipage qui le rejoindront pour un voyage autour de la Lune l’année prochaine à l’aide des fusées SpaceX d’Elon Musk.

Les huit personnes choisies pour la tournée étaient le DJ et producteur américain Steve Aoki, le YouTuber américain Tim Dodd, l’artiste tchèque Yemi AD, le photographe irlandais Rhiannon Adam, le photographe britannique Karim Iliya, le cinéaste américain Brendan Hall, l’acteur indien Dev Joshi et le sud-coréen K- groupe pop TOP.

Dev Joshi travaille dans l’industrie du divertissement depuis l’âge de trois ans et a joué dans plus de 20 films gujarati. Il est le seul Indien à participer au voyage du millionnaire japonais Yusaku Maezawa autour de la lune à bord d’une fusée SpaceX. Joshi est bien connu pour avoir joué le rôle de Baalveer dans la série télévisée éponyme.





Après un séjour de 12 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en 2017, Maezawa a acheté tous les sièges de la première mission lunaire, prévue depuis 2018.

“J’espère que chacun reconnaîtra la responsabilité qui accompagne le départ de la Terre, le voyage vers la Lune et le retour”, a déclaré Maezawa dans une vidéo faisant l’annonce.





En 2018, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a révélé que Maezawa, fondateur du plus grand détaillant de vêtements en ligne du Japon, Zozotown, serait le premier client privé à faire le tour de la Lune sur la future fusée de la société, la Big Falcon Rocket (BFR).





Selon The Verge, Maezawa prévoit de participer au voyage dès 2023, avec des artistes à bord, dans le cadre de sa mission “dearMoon”.





Ce sera le deuxième voyage privé de Maezawa dans l’espace. L’année dernière, il a visité la Station spatiale internationale (ISS) en tant que l’un des deux touristes spatiaux voyageant sur une fusée russe Soyouz.

Lisez aussi: L’abonnement bleu Twitter coûtera plus cher aux utilisateurs d’iPhone





“Le premier passager privé à voler autour de la Lune à bord de BFR (Big Falcon Rocket) est l’innovateur de mode et conservateur d’art mondialement reconnu Yusaku Maezawa”, avait tweeté SpaceX en septembre 2018.





Le milliardaire japonais est également connu en tant que collectionneur d’art contemporain et conservateur avec une grande collection à sa Fondation d’art contemporain à Tokyo, qui présente des œuvres de divers peintres de renom comme Pablo Picasso, Andy Warhol, Alexander Calder et Jean-Michel Basquia.

(Inputs de l’IANS)