La jeune chanteuse Destiny vise le succès de l’Eurovision lorsqu’elle montera sur la scène de Rotterdam en tant qu’entrée de Malte le 22 mai.

Voici ce que nous savons du chanteur.

4 Destiny, 18 ans, espère remporter le premier titre Eurovision de Malte Crédit: AFP

Qui est Destiny, entrée à l’Eurovision de Malte?

Destiny Chukunyere est une chanteuse de 18 ans originaire de Birkirkara à Malte.

Elle s’est fait connaître au Royaume-Uni en apparaissant sur Britain’s Got Talent en 2017, atteignant la deuxième demi-finale avant son élimination.

Après son audition, le juge Simon Cowell lui a dit: « J’attendais que quelqu’un sorte qui, selon nous, pourrait être une star – et devinez qui c’est? »

Après une brève pause, Cowell a révélé sans surprise qu’il s’agissait du jeune chanteur.

Sa performance en direct sur Britain’s Got Talent a été frappée par des difficultés techniques.

Destiny est une vétéran du concours de talents ayant remporté la deuxième saison du X Factor Malta en 2019, la qualifiant pour l’Eurovision.

Parler à Féroce et fabuleux en avril 2021, Destiny a déclaré: « Je suis une fille avec de grands rêves et je veux m’assurer que ces rêves se réalisent et cela ne se fait que par un travail acharné et de la détermination. »

4 Destiny a répété avant sa performance Crédits: Rex

Destiny a-t-il déjà chanté à l’Eurovision?

Destiny devait initialement participer à la compétition de l’année dernière avant d’être annulé en raison de la pandémie de Covid-19, en chantant « All of My Love ».

Mais elle est déjà championne d’Europe.

Destiny est devenu célèbre en 2015 en remportant le Concours Eurovision de la chanson Junior, en chantant « Not My Soul ».

Elle a terminé neuf points devant l’entrée arménienne Mika pour prendre la couronne.

Une victoire à l’Eurovision 2021 ferait d’elle la première artiste à remporter les concours junior et senior.

4 Les fans de BGT se souviendront peut-être de Destiny de la série 2017 Crédit: Splash News

Comment s’appelle la chanson de l’Eurovision 2021 de Malte?

Destiny jouera «Je me casse» au Concours Eurovision de la chanson de cette année.

La chanson est déjà sortie à Malte, atteignant la cinquième place des charts.

Lorsqu’on lui a demandé ce que la chanson signifiait pour elle par Fierce & Fabulous, elle a répondu: «L’autonomisation et le fait que les femmes doivent se concentrer sur la réalisation de leurs objectifs sans avoir besoin de personne.

«Soyez vous-même, soyez fidèle à vous-même, ne lâchez pas vos rêves et continuez à broyer jusqu’à ce qu’ils se matérialisent.

«Cela me dérange encore que dans certains cas, être une femme soit perçue comme étant le sexe le plus faible.

« C’est blessant et je pense qu’il est temps de se lever et d’être compté! »

4 Le joueur de 18 ans est l’un des favoris pour gagner Crédits: Rex

Comment Malte a-t-elle réussi à l’Eurovision 2019?

L’entrée de Malte en 2019, Michela, a bien fait à l’Eurovision, terminant 14e – 12 places de plus que le Britannique Michael Rice en dernier.

Sa chanson «Chameleon» a récolté 107 points et a été classée dans une poignée de pays à travers l’Europe, dont l’Estonie et la Lituanie.

Malte n’a jamais remporté le Concours Eurovision de la chanson, ses inscriptions étant deuxième en 2002 et 2005.