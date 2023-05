Qui est derrière le conflit au Soudan ?

Le 19 décembre 2018, des manifestations ont éclaté dans de petites villes du Soudan au milieu d’une crise économique, atteignant finalement la capitale du pays, Khartoum. Ces manifestations ont posé le plus grand défi au dictateur le plus ancien du Soudan, Omar al-Bashir. Tout au long de son régime, il a tout fait pour rester au pouvoir, comme s’appuyer sur divers secteurs de sécurité pour le protéger d’un renversement. Cependant, son plan a finalement échoué le 11 avril 2019, lorsque l’armée du pays, les Forces armées soudanaises, et une force paramilitaire, les Forces de soutien rapide, se sont rangés du côté des manifestants et ont mené un coup d’État militaire – renversant Bashir.

La fin du régime de Bashir a apporté de l’espoir aux manifestants, mais ils sont restés sceptiques quant aux hommes qui l’avaient renversé. Abdel Fattah al-Burhan des SAF et Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemedti) des RSF ont pris le contrôle du pays après le coup d’État. Ils ont fait des promesses répétées de remettre le pouvoir aux civils, ce qui mettrait le Soudan sur une voie démocratique. Mais ils ont continuellement retardé la réalisation de leurs promesses et se sont plutôt retournés les uns contre les autres, se disputant le pouvoir au Soudan. Les deux hommes ont brutalement interrompu la révolution pro-démocratique du pays.

Regardez le dernier épisode d’Atlas pour comprendre comment leur querelle a sapé les aspirations démocratiques des manifestants et fait courir au Soudan le risque d’une guerre civile.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toute la bibliothèque de Les vidéos de Vox sur YouTube.