Même un petit échantillon de la liste des films Warner Bros. 2021 suggère les ambitions grand écran du studio: un messie de la planète désertique qui peut tuer avec un mot («Dune»); un affrontement colossal entre des monstres mutants («Godzilla vs Kong»); un héros local qui prépare des routines de danse frénétiques sur les toits des quartiers chics («In the Heights»).

C’est le genre de films que les familles, les couples et les adolescents regardaient autrefois sur des écrans de trois étages dans le confort des sièges de style stade, avec les notes de basse de la bande sonore grondant à leurs pieds. Mais la semaine dernière, Warner Bros. a rompu avec la tradition en annonçant qu’il publierait toute sa gamme de films 2021 sur HBO Max – son service de streaming en difficulté – le jour même où ils devaient apparaître dans les salles.

Les agents et cinéastes hollywoodiens étaient en colère contre cette décision – mais ils ont peut-être oublié quelque chose de crucial: Warner Bros. appartient à WarnerMedia, qui fait partie d’AT & T. Et AT&T est une société de télécommunications dont les intérêts sont parfois en contradiction avec ceux de l’ancienne entreprise de divertissement. Bien qu’il ait rejoint Hollywood en grande partie l’année dernière, quand il a acheté Time Warner pour plus de 80 milliards de dollars, AT&T ne se souciera peut-être pas tellement si cela accélère la disparition de l’habitude centenaire de filmer.

Pour AT&T, HBO Max n’est pas seulement un moyen pratique de diffuser des films et des émissions de télévision au public. Au lieu de cela, la plate-forme est un élément clé de son activité sans fil. HBO Max est inclus dans les forfaits pour certains abonnés haut de gamme au téléphone et à Internet, et il existe, en partie, pour fidéliser les consommateurs à AT&T.