Qui est derrière l’attaque contre la région de Belgorod à la frontière entre l’Ukraine et la Russie ?

TALLINN, Estonie – La Russie allègue que des dizaines de militants ukrainiens sont entrés dans l’une de ses villes frontalières dans la région de Belgorod, frappant des cibles et forçant une évacuation, avant que plus de 70 des assaillants ne soient tués ou repoussés par ce que les autorités ont qualifié d’opération antiterroriste.

L’Ukraine a nié toute implication dans les escarmouches lundi et mardi, accusant à la place deux groupes russes qui prétendent être des volontaires combattant aux côtés des forces de Kiev dans un soulèvement contre le gouvernement du président Vladimir Poutine.

Bien qu’aucune des versions n’ait pu être vérifiée de manière indépendante, tout ce qui s’est passé semble avoir poussé Moscou à se démener pour répondre à l’une des incursions frontalières les plus graves depuis que Poutine a lancé l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré qu’une femme âgée était morte dans l’évacuation chaotique et que 12 personnes avaient été blessées dans l’attaque et les bombardements. Alors que les combats se poursuivaient apparemment mardi matin, il a exhorté les habitants à ne pas rentrer chez eux, et ce n’est qu’en fin d’après-midi qu’il a déclaré que l’opération était terminée.

Un aperçu de ce que l’on sait de l’attaque et des groupes obscurs qui disent l’avoir menée :

QUI REVENDIQUE LA RESPONSABILITE ?

Deux groupes – la Légion de la liberté de la Russie et le Corps des volontaires russes – ont revendiqué l’attaque et annoncé un objectif ambitieux de « libération » de la région de Belgorod. On sait peu de choses sur eux au-delà de ce qu’ils disent d’eux-mêmes, et on ne sait pas comment ils sont.

Le site Internet de la Légion pour la liberté de la Russie indique qu’elle a été formée au printemps dernier « par la volonté des Russes de lutter contre le gang armé de Poutine » et qu’elle est « officiellement reconnue » par l’armée de Kiev. « Nous combattons en pleine coopération avec les forces armées ukrainiennes et sous la direction du commandement ukrainien », indique le site Internet.

Le site Web a déclaré qu’il avait combattu l’été dernier dans de «petits groupements tactiques» et qu’il était maintenant impliqué dans la bataille pour la ville orientale de Bakhmut.

La page du Corps des volontaires russes dans l’application de messagerie Telegram indiquait qu’il s’agissait d’une formation au sein des Forces armées ukrainiennes. Il se décrit maintenant comme combattant simplement du côté ukrainien.

En août 2022, une annonce publiée là-bas disait : « Nous, volontaires russes vivant en Ukraine, avons décidé de prendre les armes et de créer une formation militaire, le Corps des volontaires russes, afin de défendre avec nos camarades ukrainiens leur patrie qui nous abritait. , puis continuer la lutte contre le régime criminel de Poutine et ses sbires.

D’autres messages ont affirmé que le groupe combattait dans le sud-est de l’Ukraine ou en tant que volontaires servant ailleurs dans le pays, notamment dans les banlieues de Kiev, Bucha et Irpin.

En mars, le corps des volontaires russes a revendiqué la responsabilité d’une incursion dans la région russe de Briansk, une autre zone frontalière. Les médias de l’époque ont identifié certains de ses membres comme des nationalistes russes.

Dans un article publié mardi, le Corps des volontaires russes a décrit ses opinions politiques comme «conservatrices et traditionalistes de droite».

QUE DIT L’UKRAINE ?

Les responsables ukrainiens n’ont jamais confirmé de liens avec l’un ou l’autre groupe. Le gouvernement de Kiev a nié toute implication dans l’incident de Belgorod de cette semaine, le qualifiant d’acte commis par des Russes mécontents.

Quand ils en ont parlé, les responsables sont restés vagues. La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que des « patriotes de Russie » et « des personnes qui se sont réellement rebellées contre le régime de Poutine » étaient à l’origine de l’attaque. Le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak a blâmé les « groupes de guérilla clandestins » qui sont « composés de citoyens russes ».

Dans des remarques au média Suspilne, le responsable du renseignement ukrainien Andrii Yusov a déclaré qu’il s’agissait du Corps des volontaires russes et de la Légion de la liberté de la Russie.

Andrii Cherniak, un autre représentant du renseignement a souligné le fait que les deux groupes ont revendiqué la responsabilité. « C’est la conséquence de la politique agressive du régime de Poutine et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

QUE DIT LA RUSSIE ?

La Russie appelle cela une incursion de saboteurs déployés par Kiev, avec des responsables et des médias d’État utilisant diverses épithètes allant de «militants» à «terroristes».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’attaque de Belgorod était une diversion, destinée à » détourner l’attention » de la victoire de la Russie dans la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, que Moscou a affirmé avoir capturée ce week-end après des mois de combats sanglants.

Interrogé mardi sur les affirmations selon lesquelles les envahisseurs étaient des Russes de souche, Peskov a insisté sur le fait que « ce sont des militants ukrainiens d’Ukraine ».

« Il y a beaucoup de Russes de souche en Ukraine, mais ce sont toujours des militants ukrainiens », a déclaré Peskov.

Le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que plus de 70 « terroristes ukrainiens » avaient été tués lors de l’opération russe. Il a également qualifié les assaillants de « nationalistes ».

La télévision d’État russe a rapporté que les envahisseurs appartenaient aux forces armées ukrainiennes. Un rapport a allégué que les assaillants ont utilisé du matériel militaire américain malgré les assurances de Washington que ses armes ne seront pas utilisées pour des attaques contre la Russie.

QUELLE EST LA VÉRITÉ ?

C’est difficile à savoir. Les analystes et les commentateurs affirment que la Russie et l’Ukraine bénéficieraient probablement de leur propre version des événements.

Le ministère britannique de la Défense a tweeté mardi que « la Russie utilisera presque certainement ces incidents pour soutenir le récit officiel selon lequel elle est la victime de la guerre ».

La couverture médiatique de l’État russe semble étayer cette idée, avec ses allégations selon lesquelles des armes américaines ont été utilisées dans l’attaque et le ton général de certains reportages qui recouvraient la vidéo de la région d’une musique tendue et dramatique.

Pour Kiev, il est avantageux « d’assumer la position d’observateur et de ne pas admettre son implication », a déclaré l’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov.

« Le fait est que la guerre se déroule sur le territoire russe, le Kremlin est clairement indiqué que les Russes ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser des méthodes (de guerre) hybrides », a déclaré Zhdanov à AP.

L’implication du Corps des volontaires russes et de la Légion pour la liberté de la Russie devrait servir de signe qu’« il existe des forces à l’intérieur de la Russie qui peuvent résister au régime de Poutine », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, l’attaque de Belgorod « a montré l’impuissance de la Russie », a déclaré Zhdanov.

« La Russie s’est avérée complètement non préparée – ni ses forces de sécurité, ni ses gardes-frontières, ni ses services spéciaux n’étaient préparés à des hostilités sur leur propre territoire. Le mythe selon lequel la Russie garde sa frontière verrouillée a été brisé », a-t-il ajouté.

Certaines voix russes ont fait écho à ce sentiment. Yevgeny Prigozhin, chef de l’entrepreneur militaire privé Wagner, a utilisé l’incident comme une nouvelle occasion de critiquer le ministère russe de la Défense pour ne pas avoir correctement protégé la frontière.

Alexander Kots, correspondant militaire du journal pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda, a également posé des questions sur sa page Telegram.

« Qu’en est-il de nos équipements techniques de la frontière, des systèmes de surveillance, des systèmes de détection de mouvement ? » Il a demandé. « Qu’en est-il de l’exploitation minière des zones potentiellement dangereuses ? Qu’en est-il de l’équipement antichar ? Pourquoi un groupe blindé ennemi a-t-il pénétré profondément dans notre territoire ? »

Ce sont les questions « auxquelles il n’y a pas de réponses », a déclaré Kots. « Pour être plus précis, il y en a, mais ils sont très désagréables. »

• Karmanau signalé de Tallinn et Arhirova signalé de Kiev, Ukraine.