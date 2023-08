Qui est dedans, qui est dehors, qui boycotte : les 8 candidats attendus sur scène pour le premier débat du GOP

COLUMBIA, SC (AP) – Donald Trump ne sera pas sur la scène du débat républicain mercredi. Mais l’ancien président mène de toute façon la conversation sur et en dehors de la scène des débats.

Les partisans de Trump, dont la représentante Marjorie Taylor Greene, seront à Milwaukee. Des questions se posent quant au nombre de ses substituts de campagne qui seront autorisés à accéder à la salle de diffusion de Fox News. Le réseau a restreint leur accès, sauf s’ils sont les invités d’un autre média.

Huit autres candidats remplissaient les conditions de donateur et de sondage pour monter sur scène, selon le Comité national républicain. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, manquer le débat pourrait être un moment décisif dans leur campagne.

L’animateur de radio conservateur Larry Elder a déclaré qu’il envisageait de poursuivre le RNC pour avoir été exclu, même s’il considère qu’il est la preuve qu’il est qualifié pour le débat. Il n’était pas non plus clair dans l’immédiat ce que ferait le maire de Miami, Francis Suarez – qui n’a pas été retenu –, suite à ses commentaires à l’Iowa State Fair selon lesquels il pourrait abandonner la course si cela se produisait.

Pour se qualifier pour le débat du 23 août, les candidats devaient satisfaire aux exigences des sondages et des donateurs fixées par le RNC : au moins 1 % dans trois sondages nationaux ou une combinaison de sondages nationaux et d’État jugés acceptables par le comité, entre le 1er juillet et Le 21 août, et un minimum de 40 000 donateurs, dont 200 dans 20 États ou plus.

Les candidats devaient également s’engager au moins 48 heures avant le débat de mercredi soir, selon les critères du RNC, qui exigeaient également que les participants signent un engagement promettant de soutenir l’éventuel candidat du parti.

Un aperçu de qui est inclus, qui est exclu et qui a décidé de ne pas participer :

QUI EST DANS

RON DESANTIS

Le gouverneur de Floride a longtemps été considéré comme le principal rival de Trump, terminant loin derrière lui dans les sondages dans les États à vote anticipé ainsi que dans les sondages nationaux, et levant une somme d’argent impressionnante.

Mais la campagne de DeSantis a eu du mal ces dernières semaines à répondre aux attentes élevées. Il a licencié plus d’un tiers de son personnel alors que les dossiers fédéraux montraient que sa campagne brûlait de l’argent à un rythme insoutenable.

En l’absence de Trump, DeSantis pourrait être la cible principale des autres sur scène. Selon des personnes familières avec la planification de DeSantis et qui ont obtenu l’anonymat pour discuter de stratégie, la campagne le prépare à des attaques incessantes.

DeSantis a participé à des séances de questions et réponses liées au débat au moins une fois par semaine, après avoir fait appel au stratège de débat expérimenté Brett O’Donnell pour l’aider.

Tim Scott

Le sénateur de Caroline du Sud cherchait un moment d’évasion. Le premier débat pourrait être sa chance.

Collecteur de fonds prolifique, Scott a commencé l’été avec 21 millions de dollars en espèces.

Dans un sondage approuvé par le débat dans l’Iowa, Scott a rejoint Trump et DeSantis pour atteindre deux chiffres. Le sénateur a concentré une grande partie de ses ressources de campagne sur le premier État votant du GOP, qui compte un grand nombre d’électeurs évangéliques blancs.

Scott se lance dans la campagne électorale après le débat, se rendant dans le New Hampshire, l’Iowa et son État d’origine, la Caroline du Sud, où il a prévu quatre arrêts lundi.

NIKKI HALEY

Elle a organisé des événements de campagne dans des États à vote anticipé, accompagnant les foules à travers ses succès en évinçant un législateur de longue date de Caroline du Sud, devenant ainsi la première femme et la première gouverneure minoritaire de l’État. Également ambassadrice de Trump à l’ONU pendant environ deux ans, Haley cite fréquemment son expérience internationale, en se concentrant sur la menace que la Chine représente pour les États-Unis.

Seule femme dans la course au GOP, Haley a déclaré que les étudiants transgenres qui concourent dans des sports sont « le problème des femmes de notre temps » et a reçu les éloges d’un groupe anti-avortement de premier plan, qui l’a qualifiée de « particulièrement douée pour communiquer d’un point de vue pro-vie ». point de vue de la femme.

En participant à la course en février, Haley a rapporté 15,6 millions de dollars. Ne faisant aucune mention de son intention de lancer l’attaque alors qu’elle s’adressait aux journalistes dans l’Iowa plus tôt ce mois-ci, Haley a expliqué pourquoi elle s’était présentée à la foire de l’État avec une chemise qui disait : « Sous-estimez-moi, ce sera amusant. »

VIVEK RAMASWAMY

L’entrepreneur en biotechnologie et auteur de « Woke, Inc. : Inside Corporate America’s Social Justice Scam » est l’un des favoris du public lors d’événements multicandidats et a bien sondé même s’il n’était pas connu à l’échelle nationale lorsqu’il s’est lancé dans la course.

La campagne de Ramaswamy affirme qu’il a atteint le seuil des donateurs plus tôt cette année, mais cet été, il a déployé « l’armoire de cuisine de Vivek » pour augmenter encore plus le nombre de ses donateurs en permettant aux collecteurs de fonds de conserver 10 % de ce qu’ils apportent à sa campagne.

Alors qu’il poursuit un calendrier de campagne éclair, Ramaswamy n’a pratiquement effectué aucune préparation formelle du débat, selon un conseiller principal ayant obtenu l’anonymat pour discuter de la stratégie de campagne. Le conseiller a déclaré qu’il passerait la journée précédant le débat à jouer au tennis et à passer du temps avec sa famille.

CHRIS-CHRISTIE

L’ancien gouverneur du New Jersey a ouvert sa campagne en se présentant comme le seul candidat prêt à affronter Trump. Christie a appelé l’ancien président à « se présenter aux débats et à défendre son bilan », le traitant de « lâche » s’il ne le faisait pas.

Le mois dernier, Christie – qui a lancé sa campagne en juin – a déclaré à CNN qu’il avait dépassé « les 40 000 donateurs uniques en seulement 35 jours ». Il a également satisfait aux exigences du scrutin.

DOUG BURGUM

Burgum, un riche ancien entrepreneur en logiciels qui en est maintenant à son deuxième mandat de gouverneur du Dakota du Nord, a utilisé sa fortune pour booster sa campagne.

Il a annoncé le mois dernier un programme visant à distribuer des cartes-cadeaux de 20 $ – les « cartes de secours Biden », qui frappent la gestion de l’économie par le président Joe Biden – à jusqu’à 50 000 personnes en échange de dons de 1 $. Les critiques se demandent si l’offre viole la loi sur le financement des campagnes électorales.

Environ une semaine après le lancement de cet effort, Burgum a annoncé qu’il avait dépassé le seuil des donateurs. Des campagnes publicitaires éclair dans les États ayant voté tôt l’ont aidé à répondre aux exigences du scrutin.

Cependant, Burgum pourrait ne pas être en mesure de participer au débat de mercredi après s’être blessé au tendon d’Achille en jouant au basket-ball avec des membres de son équipe de campagne mardi et avoir été transporté aux urgences. Burgum a déclaré mercredi qu’il prévoyait de faire un tour d’horizon de la scène du débat sur sa jambe blessée mercredi, puis d’évaluer avec sa campagne s’il pouvait participer au débat.

La blessure, survenue mardi alors que Burgum jouait avec le personnel de campagne, a été rapportée pour la première fois par CNN.

MICHEL PENCE

Le vice-président de Trump avait atteint le seuil des sondages mais a eu du mal à rassembler un nombre suffisant de donateurs, ce qui soulève la possibilité qu’il ne se qualifie pas pour le premier débat.

Mais le 8 août, la campagne de Pence a annoncé qu’elle avait franchi le seuil des 40 000 donateurs et qu’il était également devenu le premier candidat à soumettre officiellement son nombre de donateurs au RNC pour vérification.

Un conseiller qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la stratégie interne a déclaré plus tôt ce mois-ci que Pence avait participé à environ une demi-douzaine de séances formelles de préparation au débat jusqu’à présent, dont au moins une dans laquelle un assistant de campagne auparavant proche de Trump jouait le rôle. partie de l’ancien président.

ASA HUTCHINSON

L’ancien gouverneur de l’Arkansas pour deux mandats était le dernier candidat à répondre aux qualifications du RNC. Satisfaisant aux exigences du sondage mais travaillant lentement à dépasser le seuil des donateurs, Hutchinson a déclaré dimanche sur CNN qu’il avait finalement dépassé les 40 000 donateurs uniques.

Hutchinson se présente dans le moule d’un républicain de la vieille école et s’est différencié de bon nombre de ses rivaux républicains par sa volonté de critiquer Trump. Il a publié des appels sur Twitter pour obtenir des dons de 1 $ afin de garantir sa place.

QUI A DÉCIDÉ DE NE PAS PARTICIPER

DONALD ATOUT

L’actuel favori du GOP a satisfait depuis longtemps aux exigences des sondages et des donateurs. Mais Trump a choisi de ne pas participer au débat de mercredi – et potentiellement à tout autre débat qui pourrait suivre.

« Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j’ai eu », a écrit Trump sur son site de médias sociaux ce week-end. « JE NE FAIS DONC PAS LES DÉBATS !

Son porte-parole n’a pas précisé dans l’immédiat s’il envisageait de boycotter tous les débats primaires ou seulement ceux qui sont actuellement programmés. Trump a également déclaré qu’il ne signerait pas l’engagement du débat.

Il a proposé une série d’options de contre-programmation possibles, notamment une interview concurrente de l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui possède désormais une émission sur X, le site anciennement connu sous le nom de Twitter. Le lendemain du débat, Trump devrait se rendre à Atlanta pour se faire accuser de racket d’État en raison de ses prétendus efforts visant à renverser les élections de 2020.

QUI N’A PAS RÉUSSI

FRANCOIS SUAREZ

Le maire de Miami a déclaré vendredi à l’Associated Press qu’il était qualifié pour le débat, mais les responsables du parti n’étaient pas d’accord. Les conseillers principaux du RNC, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour partager des discussions internes, ont déclaré plus tard que Suarez n’avait pas encore officiellement satisfait aux critères et que Suarez ne faisait pas partie des candidats répertoriés dans la programmation officielle publiée lundi soir.

Suarez a été l’un des candidats les plus créatifs dans ses efforts pour augmenter le nombre de ses donateurs. Il a offert une chance d’assister aux débuts de la légende du football argentin Lionel Messi en tant que joueur de l’Inter Miami, affirmant que les donateurs qui donneraient 1 $ auraient la chance d’obtenir des billets au premier rang.

Encore en deçà du seuil des donateurs, il s’est inspiré du manuel de Burgum en offrant une « carte de secours Bidenomics » de 20 $ en échange de dons de 1 $. Un super comité d’action politique soutenant Suarez a lancé un tirage au sort pour gagner jusqu’à 15 000 $ de frais de scolarité, en échange d’un don de 1 $ à la campagne de Suarez.

LARRY AÎNÉ

L’animateur de radio conservateur a affirmé lundi qu’il remplissait les conditions requises pour le débat, partageant la lettre envoyée au directeur du débat David Bossie et affirmant que Elder prévoyait d’arriver à Milwaukee mardi après-midi.

Suite à l’annonce du RNC, la campagne de Elder a déclaré qu’elle prévoyait de poursuivre le parti « pour sa tentative de dernière minute de le tenir à l’écart de la scène du débat, même après qu’il ait rempli – et dans certains cas, dépassé – toutes les exigences ».

PERRY JOHNSON

Johnson, un homme d’affaires riche mais largement inconnu du Michigan, a déclaré sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci qu’il avait recruté 40 000 donateurs. La semaine dernière, il a déclaré qu’il satisfaisait à d’autres qualifications et a publié lundi une photo de son engagement signé pour le débat.

Mais après l’annonce de la liste du RNC, sans lui, Johnson a fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux, écrivant que « le processus de débat a été corrompu, clair et simple » et ajoutant qu’il serait à Milwaukee mercredi « et qu’il aura plus à dire ». » sur le processus mardi.

VA BLESSER

L’ancien membre du Congrès du Texas – le dernier candidat à se présenter à la course, le 22 juin – a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne s’engagerait pas à soutenir l’éventuel candidat du GOP, une position qui l’empêcherait de monter sur scène même s’il disposait des résultats des sondages.

Les rédacteurs d’Associated Press Michelle L. Price, Jill Colvin et Steve Peoples ont contribué à ce rapport.

Meg Kinnard, Associated Press