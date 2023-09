Qui est dedans, qui est absent : un aperçu des équipes de la Coupe du monde de cricket ICC 2023 | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Retraits dus à des blessures, convocations surprises et chants du cygne potentiels : la prochaine Coupe du monde de cricket de l’International Cricket Council (ICC) verra un mélange d’icônes familières et de nouveaux visages s’aligner pour les 10 équipes en compétition pour le One-Day International ( ODI), le plus gros prix du cricket.

Huit de ces 10 pays ont annoncé leurs équipes de 15 joueurs et leurs réserves itinérantes alors qu’ils se rendront en Inde pour le tournoi, qui débutera le 5 octobre.

Voici toutes les équipes nommées jusqu’à présent :

Afghanistan

L’Afghanistan marquera sa troisième participation consécutive à la Coupe du Monde avec un certain nombre de visages familiers. Certains d’entre eux font partie de l’équipe depuis les débuts de l’équipe en tournoi en 2015.

Équipe: Hashmatullah Shahidi (capitaine), Ibrahim Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Najibullah Zadran, Ikram Alikhil, Riaz Hassan, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Rehmat Shah, Azmatullah Omarzai, Abdul Rahman, Fazalhaq Farooqi, Naveen ul-Haq, Noor Ahmad et Mujeeb ur- Rahman.

Équipe AfghanAtalan en route vers la Coupe du Monde 🚨 Présentation devant vous de l’équipe AfghanAtalan pour la Coupe du monde de cricket ICC 2023 en Inde. 🤩#AfghanAtalan | #CWC23 | #WarzaMaidanGata pic.twitter.com/r0SGg3KV8v – Conseil de cricket d’Afghanistan (@ACBofficials) 13 septembre 2023

Australie

Les quintuples vainqueurs ont misé sur leur expérience pour remporter leur deuxième Coupe du monde sur le sous-continent.

Équipe: Pat Cummins (capitaine), Sean Abbott, Ashton Agar, Alex Carey, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Mitchell Marsh, Glenn Maxwell, Steve Smith, Mitchell Starc, Marcus Stoinis, David Warner et Adam Zampa.

Angleterre

Harry Brook a trouvé une place dans l’équipe à destination de l’Inde après avoir été exclu de la liste provisoire, ce qui signifie que le frappeur expérimenté et l’une des stars anglaises lors de leur victoire au titre en 2019, Jason Roy, a été absent.

Ben Stokes, polyvalent vedette et capitaine du test, revient également, après avoir annulé sa décision de se retirer des ODI.

Equipe d’Angleterre : Jos Buttler (capitaine), Moeen Ali, Gus Atkinson, Jonny Bairstow, Harry Brook, Sam Curran, Liam Livingstone, Dawid Malan, Adil Rashid, Joe Root, Ben Stokes, Reece Topley, David Willey, Mark Wood et Chris Woakes.

Inde

L’Inde, récemment sacrée championne d’Asie, comptera sur ses grands joueurs, dont le capitaine Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah et Hardik Pandya, pour tirer le meilleur parti des conditions locales.

Certains changements forcés de dernière minute pourraient être apportés à l’équipe provisoire en raison de la blessure du fileur du bras gauche Axar Patel, Ravichandran Ashwin devant le remplacer.

Équipe: Rohit Sharma (capitaine), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Ishan Kishan, KL Rahul, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Mohammed Shami, Mohammed Siraj et Kuldeep Yadav.

Ici se trouve le #ÉquipeInde équipe pour la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023 🙌#CWC23 pic.twitter.com/EX7Njg2Tcv – BCCI (@BCCI) 5 septembre 2023

Pays-Bas

Les Néerlandais ont rappelé le duo expérimenté composé de Roelof van der Merwe et Colin Ackermann, bien qu’ils les aient éliminés des qualifications du tournoi cette année.

Le meneur du bras gauche Fred Klaassen et le fileur Tim Pringle ont raté leur match, bien que ce dernier puisse intervenir en remplacement d’une blessure.

Équipe: Scott Edwards (capitaine), Max O’Dowd, Bas de Leede, Vikram Singh, Teja Nidamanuru, Paul van Meekeren, Colin Ackermann, Roelof van der Merwe, Logan van Beek, Aryan Dutt, Ryan Klein, Wesley Barresi, Saqib Zulfiqar, Shariz Ahmad et Sybrand Engelbrecht.

Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a conquis les fans de cricket avant même le début du tournoi avec l’annonce réconfortante de son équipe ce mois-ci dans une vidéo mettant en vedette les membres de la famille des joueurs, qui a été publiée sur les comptes de réseaux sociaux de l’équipe.

Le capitaine Kane Williamson dirigera l’équipe après son retour de blessure.

Équipe: Kane Williamson (capitaine), Trent Boult, Mark Chapman, Devon Conway, Lockie Ferguson, Matt Henry, Tom Latham, Daryl Mitchell, Jimmy Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Mitch Santner, Ish Sodhi, Tim Southee et Will Young.

Pakistan

Les supporters pakistanais ont reçu un coup dur la semaine dernière lorsque le meneur du bras droit Naseem Shah s’est blessé à l’épaule lors du match de Coupe d’Asie contre l’Inde. Il a ensuite été exclu de l’équipe de 15 hommes et Hassan Ali a été nommé pour le remplacer.

Équipe: Babar Azam (capitaine), Shadab Khan (vice-capitaine), Fakhar Zaman, Imam ul-Haq, Abdullah Shafique, Mohammad Rizwan (gardien de guichet), Saud Shakeel, Iftikhar Ahmed, Salman Ali Agha, Mohammad Nawaz, Usama Mir, Haris Rauf, Hasan Ali, Shaheen Afridi et Mohammad Wasim.

Le Pakistan dévoile son équipe pour la campagne de la Coupe du monde 🇵🇰💪 Plus de détails ➡️ https://t.co/hanhk17ACZ#NousHaveWeWill | #CWC23 pic.twitter.com/HY9cWDGnQn – Cricket pakistanais (@TheRealPCB) 22 septembre 2023

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a procédé à deux changements dans l’équipe annoncée plus tôt ce mois-ci, les meneurs Andile Phehlukwayo et Lizaad Williams remplaçant Sisanda Magala et Anrich Nortje.

L’ancien capitaine Quinton de Kock a annoncé le tournoi comme son dernier au format ODI, après avoir déjà pris sa retraite du Test cricket.

Équipe: Temba Bavuma (capitaine), Gerald Coetzee, Quinton de Kock, Reeza Hendricks, Marco Jansen, Heinrich Klaasen, Andile Phehlukwayo, Keshav Maharaj, Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi, Lizaad Williams, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi et Rassie van der Dussen .

Le Bangladesh et le Sri Lanka n’ont pas encore nommé leurs équipes.