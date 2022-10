Qui est Deborra-Lee Furness ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Hugh Jackman est marié à Deborra-Lee Furness depuis plus de 25 ans et s’est marié en 1996.

Deborra-Lee est une actrice surtout connue pour son travail dans les années 1998 Honte et 2016 Hyde & Seek.

Deborra-Lee et Hugh ont adopté deux enfants ensemble.

En avril dernier, Hugh Jackmanet Deborra-Lee Furness ont célébré une grande occasion, commémorant leur 27e anniversaire de mariage. L’acteur bien-aimé – qui a annoncé en septembre 2022 qu’il reviendrait dans le rôle de Wolverine dans Dead Pool 3 – et sa femme dévouée sont ensemble depuis plus de deux décennies. Ils se sont soutenus à travers les triomphes professionnels et les écueils personnels.

À travers tout cela, ils sont restés dévoués l’un à l’autre et se sont mutuellement enrichis. Ils ont surmonté des défis personnels et professionnels, y compris un écart d’âge de 13 ans. Hugh, qui a eu 54 ans le 12 octobre 2022, a célébré son anniversaire avec une promenade romantique avec sa Deborra-Lee, qui aura 67 ans le 30 novembre 2022. Sur les photos prises de la promenade, Hugh a drapé son bras sur l’épaule de sa femme, montrant que leur romance est toujours aussi forte près de trente ans après avoir dit «oui».

Mais qui est Deobrra-Lee Furness ? Et comment cette histoire d’amour a-t-elle commencé ? Apprenez-en plus sur la femme de Hugh Jackman et son mariage ci-dessous !

Qui est Deborra-Lee Furness ?

Alors que Hugh pourrait être le nom de marque de ce couple de premier plan, Deborra-Lee est tout aussi talentueuse et largement respectée que son mari. Deborra-Lee est née le 30 novembre 1955 à Annadale, une banlieue de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud. Elle a grandi à Melbourne, Victoria. Comme son mari, Deborra-Lee a montré une grande aptitude pour la performance et a ensuite étudié à l’American Academy of Dramatic Arts de New York.

Tout au long des années 80, l’actrice a joué dans plusieurs films et séries télévisées, dont le film de 1988 Honte, pour lequel elle a été saluée par la critique et a remporté de nombreux honneurs et récompenses. En 1995, Deborra-Lee rencontre Hugh sur le tournage de la série télévisée Correlli, pour lequel elle est apparue dans cinq épisodes. Environ un an plus tard, Hugh et Deborra-Lee se sont mariés le 11 avril 1996.

Le couple était impatient de fonder une famille mais a subi des pertes tragiques. Deborra-Lee a fait deux fausses couches et le couple a ensuite pris la décision d’adopter. Hugh et Deborra-Lee ont adopté un fils Oscar Maximilien Jackmannée en mai 2000, et une fille, Ava Eliot Jackmanné en 2005.

“C’est tellement intéressant d’être parent, et ils m’ont tous les deux rendu plus intelligent que je ne pense que j’aurais pu l’être tout seul”, a partagé Deborra-Lee avec Personnes en novembre 2020. « Mais quand on est parent, on ne peut pas leur mentir ni se mentir. Ils mettront en lumière chacun de vos défauts, votre talon d’Achille, peu importe. Vous devez vous regarder.

Les relations passées de Hugh Jackman

On sait peu de choses sur les relations passées de Hugh avant Deborra-Lee. Cependant, le couple a dû parcourir des spéculations sur la sexualité de Hugh pendant des années. « Je vois ces magazines. Ils sont si mesquins. Tellement mesquin. J’espère que les gens n’achètent pas ces magazines et ne réalisent pas que tout est inventé », a déclaré Deborra-Lee dans l’épisode du 29 septembre de l’émission de télévision australienne. Le pinceau d’Anh avec la renommée, faisant référence aux rumeurs des tabloïds sur la sexualité de Hugh. « C’est tout simplement faux. C’est comme si quelqu’un disait Elton John, ‘Il est hétéro.’ Je suis sûr qu’il serait furieux. Heureusement, Deborra-Lee a trouvé un moyen de maintenir un peu de bonne humeur à propos de la spéculation de longue date, en disant: “Il est gay depuis tant d’années, j’étais gay aussi.”

Le mariage de Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness

Hugh adore parler de sa femme et a, à l’occasion, raconté comment il est tombé amoureux d’elle. “Je savais que deux semaines après avoir rencontré Deb, nous allions être ensemble pour le reste de nos vies”, a-t-il déclaré lors d’une interview avec Aujourd’hui en 2018. « Au final, qu’attendez-vous de votre partenaire de vie ? Vous voulez être pleinement vu et vous voulez être en mesure de les voir pleinement pour exactement qui (ils) sont vraiment. Et Deb et moi avions ça depuis le début.

Il a poursuivi en disant que «Lorsque vous sortez ensemble, vous mettez littéralement la meilleure version de vous-même. Quand vous montez sur la piste de danse, vous vous dites, d’accord, je fais mes meilleurs mouvements ici, je fais mes meilleures répliques, j’ai mes meilleurs vêtements. Comment passez-vous de cette personne à être vraiment vous-même ? La version survêtement-pantalon de vous-même…. Tant que vous ne vous sentez pas à l’aise avec votre partenaire, vous ne savez pas vraiment si vous êtes bien ensemble. Donc littéralement dès le premier jour, Deb et moi avons eu ce sentiment.

Après 26 ans de mariage, le lien entre Hugh et Deborra-Lee est plus fort que jamais. À l’occasion de leur 25e anniversaire historique, Hugh s’est rendu sur Instagram et a dédié un magnifique message à sa femme adorée. “Être marié avec toi, Deb, est aussi naturel que respirer”, a commencé Hugh en légende de son message, qui présentait une série de photos du jour du mariage du couple le 11 avril 1996. “Depuis presque le moment où nous nous sommes rencontrés… j’ai connu notre destin devait être ensemble. En 25 ans, notre amour n’a fait que s’approfondir. Le plaisir, l’excitation et l’aventure plus exaltants; l’apprentissage encore plus grand. Je suis éternellement reconnaissante de partager notre amour, notre vie – et notre famille ensemble. Nous venons juste de commencer. Deb, je t’aime de tout mon cœur !