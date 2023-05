Qui est D’Corey Johnson ? À propos de la chanteuse de 11 ans sur ‘AGT’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

D’Corey sera présenté dans le AGT première de la saison 18.

D’Corey est un chanteur.

D’Corey a écrit et interprété une chanson sur Breonna Taylor.

Préparez-vous pour plus de moments viraux de L’Amérique a du talent. De nouveaux artistes monteront sur scène lors des auditions de la saison 18 de l’émission, qui débuteront le 30 mai. D’Corey « DJ » Johnson est sur le point d’auditionner pour le spectacle, et il va certainement faire une déclaration.

Alors, qui est D’Corey Johnson ? Il n’a peut-être que 11 ans, mais sa voix est celle dont vous vous souviendrez. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur D’Corey.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





D’Corey auditionnera pour AGT saison 18.

L’audition de D’Corey sera montrée pendant AGT première de la saison 18 le 30 mai. NBC n’a pas dévoilé ce que D’Corey jouera pour son audition. Sur les photos publiées avant la première, D’Corey est adorable dans une jolie veste de costume et un nœud papillon vert.

D’Corey vient du Kentucky.

D’Corey vit à Louisville, Kentucky. Il est toujours à l’école primaire à l’école primaire James H. Bates. Lorsqu’il était en troisième année, sa performance de l’hymne national lors des annonces du matin est devenue virale sur les réseaux sociaux.

D’Corey a écrit une chanson sur Breonna Taylor.

D’Corey a écrit la chanson hommage « Breonna Taylor » en l’honneur du défunt natif de Louisville. La chanson est sortie en 2022. Breonna a été tragiquement abattue par la police en 2020 lors d’une descente de police bâclée. Elle n’avait que 26 ans.

Plus d’actualités « AGT »:

D’Corey s’est produit dans tout le pays.

Après son moment viral d’annonces matinales, D’Corey est resté réservé et occupé. Il a interprété l’hymne national lors du match des Titans du Tennessee en 2022 et a fait partie de Dionne Warwick Tournée « HITS The Musical ».

D’Corey a été un chanteur vedette dans les films.

D’Corey a commencé à chanter vers l’âge de 3 ans. En seulement 11 ans, D’Corey a déjà quelques crédits de film à son nom. Il était un chanteur vedette dans Chante 2 et Le film de la maison bruyante!

Lien connexe En rapport: Aidan Bryant : 5 choses à savoir sur le voltigeur de 18 ans qui a remporté « AGT : All-Stars »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.