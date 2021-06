La première tant attendue de « Loki » a fait ses débuts sur Disney + tôt mercredi, et tandis que les téléspectateurs se sont branchés pour regarder la dernière offre de science-fiction de Marvel, au moins une des références était basée sur une personne réelle.

Dans le spectacle centré sur le dieu de la malice, joué par Tom Hiddleston, Loki est emmené à travers une quête de vision par Mobius M. Mobius, joué par Owen Wilson. En regardant le passé de Loki, Mobius évoque l’une de ses rencontres préférées avec Loki.

Dans une rediffusion de la vision, Loki porte un costume d’affaires et est assis dans un avion en direction de Seattle. Loki donne une note à l’hôtesse de l’air, et quand elle s’éloigne, il lui dit qu’elle devrait probablement la lire et dit qu’il a une bombe. Il coupe ensuite à une scène où il saute de l’avion et est aspiré à Asgard.

Revoir:‘Loki’ pourrait être la meilleure série Disney + de Marvel Cinematic Universe

Campus des Vengeurs :Les fans de Marvel ont enfin leur place à Disneyland

Lorsque la vision se termine, Mobius dit: « Je ne peux pas croire que vous étiez DB Cooper! » auquel Loki répond qu’il l’a fait parce qu’il a perdu un pari contre Thor. Bien qu’il semble être une autre fois que Loki ne préparait rien de bon, cette scène est basée sur une histoire vraie et l’un des plus grands mystères non résolus aux États-Unis.

Qui était DB Cooper ?

L’histoire commence le 24 novembre 1971, lorsqu’un homme se faisant appeler Dan Cooper a acheté un aller simple pour Seattle depuis Portland, Oregon. Le FBI l’a décrit comme « un homme calme qui semblait être dans la mi-quarantaine, vêtu d’un costume d’affaires avec une cravate noire et une chemise blanche ».

Lorsque le vol était en l’air, il a remis une note à une hôtesse de l’air et lui a dit qu’il avait une bombe avant de la lui montrer. Elle a ensuite pris une note au capitaine de l’avion qui exigeait quatre parachutes et 200 000 $ en billets de vingt dollars.

L’avion a ensuite atterri à Seattle où le pirate de l’air a libéré tous les passagers en échange de l’argent et des parachutes. Avec quelques membres d’équipage encore à bord, le vol a redémarré, en direction de Mexico.

Ce qui se passe ensuite, c’est là où l’histoire devient encore plus mystérieuse. On ne sait pas exactement où, mais avant que le vol n’atteigne Reno, Nevada vers 20 heures, Cooper a sauté de l’avion avec le parachute et l’argent en main. L’avion a finalement atterri en toute sécurité à Reno.

Le FBI a ouvert une enquête sur l’incident et on ne sait toujours pas qui était Cooper. Il n’y a aucun rapport indiquant s’il a atterri en toute sécurité ou s’il est décédé, ni aucune information sur l’endroit où il pourrait se trouver.

Plus de 800 personnes ont été considérées comme suspectes, un homme étant le principal suspect en raison d’un détournement similaire cinq mois plus tard. Cependant, cet homme ne correspondait pas aux descriptions physiques que l’équipage de conduite a données de Cooper.

Le FBI suggère que Cooper est peut-être mort avant d’atterrir en raison de l’incapacité de son parachute à se diriger. Il a également été confirmé qu’un jeune garçon a trouvé un paquet de billets de vingt dollars près de Vancouver, Washington en 1980, qui étaient les mêmes billets donnés à Cooper.

Sans aucune piste concrète, le FBI a classé l’affaire en 2016 et toutes les preuves ont été conservées au siège du FBI à Washington, DC

L’affaire est surnommée « l’un des grands mystères non résolus de l’histoire du FBI », et si le premier épisode est une indication, Loki peut être la raison de plusieurs des événements les plus mystérieux de l’histoire.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.