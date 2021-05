Qui est David Scott? Concurrent de Bachelorette sur la saison de Katie

KATIE Thurston a toute une gamme de célibataires éligibles pour la prochaine saison de Bachelorette.

Un des La bachelorette concurrents sur Katie Thurston A venir La saison 2021 est David Scott.

Qui est David Scott?

David est l’un des 34 candidats de la saison 17 de The Bachelorette, qui devrait être filmé au Nouveau-Mexique.

Le chef de produit technique de 27 ans est originaire de New York mais vit actuellement à Nashville Tennessee.

David travaille en tant que spécialiste produit pour la société informatique DELL.

David est actuellement célibataire et aurait été célibataire depuis un certain temps. Il est un favori pour gagner Katie coeur cette saison.

Qu’est-ce que la Bachelorette?

The Bachelorette est une émission de télé-réalité américaine diffusée sur ABC depuis 2003.

Lors de l’émission, les femmes rencontrent un certain nombre d’hommes et essaient de les réduire à celui qui pourrait lui voler le cœur.

Le spectacle a été nominé pour un certain nombre de prix au fil des ans. Les nominations comprennent les Teen Choice Awards, les People’s Choice Awards, MTV Récompenses cinéma et télévision et Young Hollywood Awards.

Concurrent de Bachelorette Hannah Brown a remporté le Prix ​​du choix du public pour le concurrent du concours préféré en 2019.

Le spectacle est un spin-off de Le célibataire qui a le même concept. Un homme rencontre un certain nombre de femmes et il essaie de les réduire à une seule.

Comment puis-je regarder The Bachelorette?

L’émission de téléréalité ABC peut être regardée en direct sur ABC ou sur presque tous les services de streaming, y compris Hulu, Youtube TV et Découverte Plus.

La 17e saison de l’émission est fixée à première 7 juin, à 20 h HNE.

Les épisodes seront publiés sur le site Web d’ABC et sur Hulu le jour suivant.