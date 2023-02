Qui est David Norris et où est le tueur de Stephen Lawrence maintenant ? – Le soleil

DAVID Norris a été condamné à perpétuité pour l’attaque non provoquée et le meurtre de Stephen Lawrence.

En 1993, Stephen Lawrence, 18 ans, a été poignardé à mort alors qu’il attendait à un arrêt de bus avec un ami à Eltham, dans le sud-est de Londres.

David Norris a été reconnu coupable du meurtre de Stephen Lawrence Crédit : PA : Association de la presse

Qui est David Norris ?

Norris a grandi à Chislehurst, à des kilomètres de ses camarades de gang qui ont grandi dans un quartier plus défavorisé d’Eltham, dans le sud de Londres.

Adolescent, Norris a été impliqué avec d’autres membres de gangs dans une série d’attaques violentes au couteau dans le sud-est de Londres.

Lorsque la police a arrêté Norris pour la première fois, soupçonné d’avoir assassiné Stephen à l’âge de 16 ans, les agents ont dû franchir des portes électroniques au domicile de son père, d’une valeur de 800 000 £.

Mais en 2012, lorsqu’ils sont venus frapper à la porte avec un mandat d’arrêt en main, ils ont trouvé Norris dans un cadre moins somptueux.

En savoir plus sur Stephen Lawrence

Le tueur vivait dans une camionnette et dormait dans un studio au-dessus d’un pub à Greenwich.

Il gagnait sa vie en vendant de la ferraille après une brouille avec son père baron de la drogue.

La brute ne s’occupait plus de ses cinq enfants après s’être séparée de sa petite amie.

Où est David Norris ?

Norris est en prison et purge une peine minimale de 14 ans et trois mois.

En 2017, le tueur condamné a demandé 10 000 £ au gouvernement après avoir été battu dans la tristement célèbre prison de Belmarsh.

Il a affirmé avoir été pris pour cible par trois détenus noirs, qui ont utilisé un couteau et une chaussette pleine de boîtes de conserve.

Le tueur aurait subi une fracture du nez et des coupures au visage, ainsi que des yeux au beurre noir, des côtes cassées et des effets psychologiques durables.

Norris a reçu un financement public pour sa bataille judiciaire contre les chefs de prison.

En 2022, Norris a été transféré hors de Cat-B HMP Garth, Lancs, maintenant il est considéré comme un détenu à faible risque.

Mais il était « irrité » par le passage au HMP Dartmoor, Devon.

Une source a déclaré: “Norris était ravi lorsqu’on lui a dit qu’il était transféré dans une prison de catégorie inférieure.

Mais cela s’est transformé en colère quand on lui a dit que c’était Dartmoor, connu pour être isolé et sombre.

“C’est aussi à des centaines de kilomètres de son manoir et difficile à visiter.”

Cette même année, une tentative de déplacer Norris dans une prison ouverte a été bloquée par l’ancien secrétaire à la Justice Dominic Raab.

Suite à la demande refusée, Norris a été retrouvé avec un smartphone dans sa cellule de prison qu’il utilisait pour envoyer des SMS avec vantardise à des amis, regarder des vidéos et envoyer des selfies écœurants de son enfermement de luxe.

Il a même envoyé des messages WhatsApp attaquant l’ancien secrétaire à la Justice Dominic Raab,

Pourquoi a-t-il tué Stephen Lawrence ?

Le juge du procès a qualifié l’attaque de “crime commis sans autre motif que la haine raciale”.

En 1994, la police a utilisé la surveillance secrète de Gary Dobson et a capturé Norris crachant un langage raciste ignoble dans une diatribe choquante.

En 2002, il a été emprisonné pendant cinq ans après avoir crié une insulte raciale et jeté un verre sur un policier en congé sur la même route où lui et quatre autres avaient pourchassé Stephen neuf ans plus tôt.

Dix ans plus tard, il a été mis en cage à vie avec un minimum de 14 ans et trois mois pour le meurtre de Stephen.

En août 2020, la police a suspendu son enquête sur le meurtre de Lawrence, affirmant que l’affaire était passée à une “phase inactive” et qu’elle n’avait pas d’autres pistes d’enquête.

Le chef de la police du Met, Cressida Dick, a déclaré: “L’enquête est maintenant passée à une phase” inactive “, mais j’ai donné à la famille de Stephen l’assurance que nous continuerons à traiter toute nouvelle information révélée.

“L’enquête sur le meurtre de Stephen sera également réexaminée périodiquement pour toute autre opportunité d’enquête qui pourrait se présenter, par exemple, avec les progrès de la technologie.

Cependant, Clive Driscoll, qui a mené l’enquête qui a vu Norris enfermé, espère que le drame d’ITV qui relate l’histoire de Stephen encouragera d’autres témoins à se manifester.

Il a déclaré: «J’espère que ce drame convaincra quelqu’un de présenter un peu du puzzle que nous attendons tous. Parce qu’il y a des gens qui savent ce qui s’est passé et j’espère qu’ils regardent.