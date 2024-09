Qui est David Muir ? Ce qu’il faut savoir sur le modérateur de l’émission Harris-Trump sur ABC

L’ancien président Donald Trump et son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, devraient s’affronter mardi lors du deuxième débat présidentiel dans ce que les sondages montrent comme une course serrée.

Le premier débat entre les deux candidats aura lieu au Centre constitutionnel national historique de Philadelphie, ABC News a annoncé le mois dernieret il n’y aura pas de public dans la salle. Le débat précédent, en juin, n’avait pas non plus eu de public en studio. De plus, il n’y aura pas de déclarations d’ouverture des deux candidats, qui seront présentés par les modérateurs David Muir et Linsey Davis.

Le débat a été officiellement annoncé le 16 août après que les deux campagnes se soient mises d’accord après des semaines de va-et-vient sur les règles.

Voici ce que vous devez savoir sur le modérateur et présentateur d’ABC News, David Muir.

Qui est David Muir ?

David Muir est un journaliste de radiotélévision qui est l’animateur et le rédacteur en chef de « ABC World News ce soir avec David Muir. » L’émission d’information est diffusée quotidiennement sur ABC News à 18h30 HE. Muir, qui travaille à ABC News depuis 2003, a pris ses fonctions après le départ à la retraite de sa prédécesseure, Diane Sawyer, en 2014.

Muir a interviewé Biden plus tôt cette année dans le cadre de la couverture du jour J et a été la première interview de Trump à la Maison Blanche en tant que président en 2017. Il n’est pas non plus étranger aux débats, ayant modéré les débats primaires présidentiels en 2016 et 2020.

David Muir âge, ville natale, université

Muir, 51 ans, est originaire de Syracuse, New York, et est diplômé magna cum laude du Ithaca College, selon sa biographie sur ABC NewsIl a également fréquenté l’Institut de journalisme politique de l’Université de Georgetown et a étudié à l’Université de Salamanque en Espagne.

Muir a-t-il déjà modéré un débat présidentiel ?

Bien que ce soit la première fois que Muir modère un débat présidentiel, il a déjà modéré des débats primaires présidentiels démocrates et républicains.

Il a été l’un des modérateurs du débat primaire démocrate de septembre 2019 et du débat primaire républicain de février 2016.

Muir est le récipiendaire de plusieurs prix prestigieux

Le travail de Muir a été récompensé à plusieurs reprises, notamment par des Emmy Awards et des prix Edward R. Murrow. Il a également été honoré par la Society of Professional Journalists pour ses reportages à l’étranger et a également reçu le prestigieux prix George Polk et le prix Alfred I. DuPont-Columbia, indique sa biographie sur ABC.

Plus récemment, en février, Muir a reçu le prix 40e Prix Walter Cronkite pour l’excellence en journalisme.

