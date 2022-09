Qui est David, le frère de Jeffrey Dahmer ?

DAVID Dahmer est connu comme le frère cadet reclus du célèbre tueur en série américain Jeffrey Dahmer.

Jeffrey a attiré l’attention du monde entier lorsqu’il a été condamné à 957 ans de prison pour le meurtre brutal de dix-sept jeunes hommes entre 1978 et 1991.

Qui est David Dahmer ?

David Dahmer était le deuxième enfant de Lionel et Joyce Dahmer.

Né en 1996, à Doylestown, Ohio, ses parents ont autorisé son frère aîné Jeffrey à le nommer.

Au dire de tous, l’introduction de David dans la famille a eu un effet négatif sur Jeffrey qui en est rapidement venu à en vouloir à son frère.

Selon Bibliography.com, il a senti que David avait “volé” une partie de l’amour que ses parents avaient pour lui.

David Dahmer (à gauche) photographié avec papa Lionel Dahmer (au centre) et Jeffrey Dahmer (à droite) Crédit : YouTube/Famille Dahmer

En 1978, les parents du frère Lionel et Joyce ont divorcé.

David, qui n’avait que 12 ans à l’époque, a déménagé avec sa mère dans le Wisconsin avec son père largement absent de la vie familiale en raison d’engagements professionnels.

Dans une interview avec Larry King en 2004, Lionel a été interrogé sur la relation entre Jeffrey et David.

Lionel a mentionné le fait que Jeffrey avait sept ans de plus que son frère mais qu’ils “s’amusaient comme des frères”.

Mais leurs personnalités auraient été très différentes, Lionel décrivant David comme “très exubérant et extraverti”, tandis que Jeffrey était considéré comme timide et introspectif.

Où est le frère de Jeffrey Dahmer, David, maintenant ?

Suite aux crimes odieux de Jeffrey, David s’est retiré de la vie publique.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Cincinnati – peu de temps avant que Jeffrey ne soit tué en 1994 – David a changé de nom et a pris une nouvelle identité,

Il a également refusé de mener des entretiens concernant son frère aîné et s’est dissocié de la famille Dahmer.

Dans la même interview de 2004, la belle-mère de David, Shari Dahmer, a partagé un aperçu rare de la vie du frère reclus.

Elle a suggéré qu’il avait construit une carrière ainsi qu’une famille.

Au moment de l’interview, Shari a également informé King que David attendait son deuxième enfant.

Sa localisation actuelle est inconnue.

Qui joue David Dahmer dans Monster : The Jeffrey Dahmer Story ?

David Dahmer n’est ni vu ni représenté dans le nouveau biopic de Netflix.

Ailleurs, le rôle du tueur en série titulaire est un collaborateur fréquent de Ryan Murphy, Evan Peters.

Auparavant, Murphy et Peters se sont associés pour Pose et diverses saisons d’American Horror Story.

L’ancienne collaboratrice de Ryan Murphy, Niecy Nash, rejoint Peters dans le drame policier en tant que voisine réelle de Dahmer, Glenda Cleveland.

L’acteur nominé aux Oscars Richard Jenkins et la star de Carlito’s Way Penelope Ann Miller incarnent les parents de Dahmer, Lionel et Joyce.

L’actrice de Riverdale and Breakfast Club, Molly Ringwald, joue sa belle-mère Shari Dahmer.

Tandis que Michael Learned, Colin Ford et Shaun J Brown complètent le casting.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story a été créée sur Netflix le 21 septembre 2022.