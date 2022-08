Qui est David Howells et où est-il maintenant ?

DAVID Howells était au cœur d’un meurtre horrible qui a entraîné la mort de sa propre femme.

Le père de deux enfants était le cerveau criminel derrière l’attaque brutale d’août 1995.

Qui est David Howells ?

David Howells était le mari d’Eve Howells.

Le couple s’est rencontré en 1971 lors d’une réception de la Légion britannique et s’est marié plus tard en 1973.

Le couple a partagé deux fils adolescents ensemble – Glenn et John.

Ils n’avaient que 14 et 15 ans au moment du meurtre de leur mère.

Eve Howells et son mari David se sont mariés en 1973

David Howells a préparé ses deux enfants à tuer leur mère – et s’est assuré qu’il était hors de la maison quand cela s’est produit.

Le 31 août 1995, David a quitté la maison familiale pour jouer aux fléchettes.

Alors qu’il fermait la porte derrière lui, il ne savait que trop bien quel cauchemar sa femme était sur le point d’endurer – car il avait prémédité l’attaque avec ses deux fils pendant des mois.

Alors que David était en train de créer l’alibi parfait, le fils aîné Glenn a matraqué sa mère à mort – la frappant environ 10 fois avec un marteau, alors qu’elle était assise dans le salon.

Leur plus jeune fils, John, a ensuite aidé à se débarrasser de l’arme du crime et des vêtements, avant de saccager la maison pour donner l’impression qu’il s’agissait d’un cambriolage qui avait mal tourné.

On pensait que ce complot vicieux et cruel était le résultat d’années de violence mentale et physique de la part d’Eve – au cours desquelles elle a soumis ses fils et son mari à des tourments et à des brimades insupportables.

Il a été rapporté qu’Eve avait fait de la vie de famille ” un enfer insupportable ” et qu’elle avait dirigé la maison familiale comme un dictateur, alors qu’elle imposait des couvre-feux, rationnait la nourriture et menaçait souvent de punitions.

Mais la goutte d’eau est venue lorsque le mari d’Eve, David, a affirmé qu’il avait découvert que sa femme avait une liaison avec le parrain des garçons et un ami de la famille, Russell Hirst, fournissant un motif à son complot meurtrier.

On croyait également qu’il hériterait de la fortune de 155 000 £ de sa femme.

Combien de temps David Howells a-t-il été envoyé en prison ?

David Howells a nié toute implication dans le meurtre de sa femme – mais reconnu coupable en 1997 et condamné à la prison à vie.

Le juge de première instance, le juge Alliott, a déclaré qu’il ne doutait pas que David Howells était le principal instigateur du meurtre.

Le juge avait décrit Howells comme un “homme profondément pervers qui a préparé ou endoctriné ses fils pour qu’ils tuent leur mère alors qu’il était en toute sécurité au-delà de tout soupçon en tant que participant réel”.

En condamnant David, il a dit :

“Vous étiez l’instigateur de ce crime épouvantable et vous avez suborné vos fils pour qu’ils fassent ce qu’ils ont fait.

“Sur une période de mois, voire d’années, vous avez tellement soigné et endoctriné leurs jeunes esprits qu’ils ont fait ce que vous vouliez.

“Ils ont joué ce qui pour eux devait initialement être impensable alors que vous étiez en toute sécurité au-delà de tout soupçon en tant que participant.”

Le juge a ensuite ajouté : “Il ne peut y avoir rien de plus ignoble que d’amener vos fils à tuer leur mère à moins que, comme il ressort des enregistrements secrets, vous considériez joyeusement leur longue détention pendant que vous étiez libre.

“Nonobstant les lacunes de la défunte en tant qu’épouse et mère, elle n’a rien fait pour justifier la mort terrible qu’elle a subie.”

Où est David Howells maintenant ?

Les allées et venues de David Howells sont actuellement inconnues.

Après que le père de deux enfants a été condamné en 1997, il n’y a eu aucune date pour savoir s’il a purgé la peine à laquelle il a été condamné et s’il a été libéré.