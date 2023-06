Qui est David Corenswet ? 5 choses sur Clark Kent dans ‘Superman : Legacy’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jason Smith/Everett Collection

David Corenswet est un acteur.

C’est un acteur qui a joué dans divers films et séries télévisées.

David vient d’être annoncé comme le nouveau Clark Kent dans « Superman : Legacy ».

David Corenswet29 ans, sera bientôt sur les écrans de tous Superman fans lorsqu’il assume le rôle emblématique de Clark Kent dans le prochain film, Superman : Héritage. L’acteur, qui est apparu dans plusieurs autres films et séries télévisées au fil des ans, jouera en face Rachel Brosnahan comme Lois lane dans le James Gunn-directed feature, qui lancera le nouvel univers de DC qui inclura également le co-boss de DC Studios, Pierre Safran. David aurait dû subir divers tests d’écran, dont certains au cours du week-end du 17 juin, pour essayer le rôle, qui était auparavant joué par Henri Cavillcontre d’autres acteurs, y compris Nicolas Hoult et Tom Britney.

Rachel a également testé contre d’autres actrices pour le rôle de Lois. Ils ont inclus Emma Mackey et Phoebe Dynevor. Avec une date de sortie du 11 juillet 2025, il faudra un certain temps avant de voir David et Rachel en action, mais l’anticipation sera sûrement élevée. Le film commencerait à tourner au début de 2024 et inclurait d’autres personnages célèbres comme Lex Luthor et les super-héros The Authority.

Découvrez-en plus sur David et son parcours, alors qu’il s’apprête à jouer le rôle d’une vie, ci-dessous!

David a joué dans divers autres films et séries télévisées à succès.

Le talentueux acteur a commencé son travail dans l’industrie en 2011 et après avoir joué dans de petits films et spectacles, notamment Moe et Jerryweather de 2014 à 2018, il décroche son premier grand rôle dans la série télévisée, Château de cartesen 2018. Il a ensuite joué dans la série, Le politiciende 2019 à 2020, et d’autres films et séries, dont perle, Tornades, Hollywoodet Nous possédons cette ville.

Il est allé à l’école Julliard.

La prestigieuse école, située à New York, NY, est connue comme l’une des meilleures écoles pour étudier les arts du spectacle. Après avoir obtenu son diplôme de la Shipley School, David est allé à Julliard et a obtenu un baccalauréat en beaux-arts en art dramatique de l’école en 2016. Il a postulé et a été accepté à Julliard alors qu’il fréquentait pour la première fois l’Université de Pennsylvanie.

David a commencé à jouer comme un enfant.

David a grandi à Philadelphie, en Pennsylvanie, et a commencé à apparaître dans diverses productions théâtrales professionnelles au début des années 2000, y compris la production de 2002 de l’Arden Theatre Company. d’Arthur Miller Tous mes filsla production de 2003 du Philadelphia Shakespeare Festival de Macbeth, la production de 2003 de la Walnut Street Theatre Company La Vie En Bleu, et la production de 2004 de la People’s Light and Theatre Company La récolte qui pardonne.

Il a ensuite coécrit le scénario de Suivre la poursuite (2011), réalisé par Greg Koorhanet y a également joué avant de co-écrire, produire et jouer dans la série Web de sketchs comiques de deux saisons, Moe et Jerryweather.

David vient d’une famille de gens créatifs.

Son père, Jean Corenswet, a travaillé comme régisseur à New York pendant plusieurs années avant de se lancer dans une carrière d’avocat. Son grand-père maternel, Edouard Packardétait aussi le créateur de la Choisissez votre propre aventure concept de livre et a été l’auteur de plus de 50 livres de la série.

C’est un amoureux des chiens.

David partage souvent des moments mémorables avec le public via des photos Instagram. Certains d’entre eux incluent des animaux adorables, comme des chiens, dont un post de mai 2018. Le montre la talentueuse star posant joyeusement avec un groupe de chiots dans ses bras. Il y avait aussi des photos des chiots lui donnant un baiser alors qu’il affichait un grand sourire. On ne sait pas si tous les chiots étaient les siens, car il n’a pas inclus de légende pour le message, mais il avait l’air aussi heureux que possible.

Une photo d’avril 2019 le montrait également posant en tenant les pattes d’un chien. « Brièvement réunis », a-t-il légendé. En février 2021, il a publié une autre photo avec un chien différent assis sur ses genoux alors qu’il était dehors dans la neige, et en août 2022, lui et le chien ont posé sous une cascade. « J’ai attrapé ce poisson de mes deux mains et je le garde », a-t-il plaisanté dans la légende.

