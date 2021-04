SEULEMENT 30 personnes seront autorisées à assister aux funérailles du prince Philip en raison de restrictions strictes contre les coronavirus.

La reine est proche des enfants de sa défunte sœur, la princesse Margaret – le comte de Snowdon et Lady Sarah Chatto – et voudra peut-être qu’ils assistent aux funérailles comme source de réconfort.

Serena, comtesse de Snowdon et David, comte de Snowdon assistent au jour 1 de Royal Ascot à l’hippodrome d’Ascot en 2017 Crédits: Getty

Qui est David Armstrong-Jones, comte de Snowdon?

Le comte de Snowdon, David Armstrong-Jones, est le fils de feu la princesse Margaret.

Sa mère Margaret, la sœur de la reine, est décédée en 2002 et il est devenu le 2e comte de Snowdon après la mort de son père, le célèbre photographe Antony Armstrong-Jones, en 2017.

Lorsque le comte de Snowdon est né en 1961, il était cinquième sur le trône. Il est actuellement 21e en ligne.

En 2018, le comte a fait une demande controversée pour devenir membre de la Chambre des lords.

Le pair était connu sous le nom de David Armstrong-Jones ou vicomte Linley jusqu’à la mort de son père, qui est devenu le premier comte de Snowdon après avoir épousé la sœur de la reine.

Lord Snowdon est un fabricant de meubles et était auparavant le patron de la maison de vente aux enchères Christie’s.

Ses parents se sont mariés en 1960 et ont divorcé en 1978.

Comment est-il lié à la reine?

Le comte de Snowdon est le neveu de la reine Elizabeth II et fils de feu la princesse Margaret.

Est-il marié?

David et Serena Armstrong-Jones se sont mariés le 8 octobre 1993 à l’église St Margaret à Westminster.

Le couple s’était rencontré plusieurs années plus tôt lorsque le père de Serena, le vicomte Petersham, avait chargé David de concevoir des meubles.

Au moment des fiançailles du couple en mai 1993, le père du comte a déclaré: « David et Serena sont tous deux très chanceux, d’autant plus qu’ils partagent tant d’intérêts communs, de leur amour des arts en général au plaisir des sports de plein air, de l’architecture. au ballet et de la mode à la création de meubles. «

Les 650 invités au mariage comprenaient la reine, les parents divorcés de David, la princesse Diana et l’Aga Khan.

L’an dernier, le porte-parole du comte a annoncé la nouvelle de son divorce, affirmant que la scission était « à l’amiable ».

Il a déclaré: «Le comte et la comtesse de Snowdon ont convenu à l’amiable que leur mariage était terminé et qu’ils seraient divorcés.

« Ils demandent à la presse de respecter leur vie privée et celle de leur famille. »

Combien d’enfants at-il?

David et Serena ont deux enfants, le vicomte Linley, Charles Armstrong-Jones, 20 ans, et Lady Margarita Armstrong-Jones, 17 ans.

Charles est l’héritier apparent du comte de Snowdon et 22e dans la lignée de succession au trône britannique, après son père.

Il utilise le titre subsidiaire de son père de vicomte Linley comme titre de courtoisie.

En 2012, sa grand-tante la reine Elizabeth II l’a nommé sa première page d’honneur.