Qui est Darren Drozdov ? 5 choses à propos de l’ex-star de la WWE morte à 54 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : WWE/Youtube

Darren Drozdov (AKA ‘Droz’) était une ancienne star de la WWE et essayiste.

Des stars comme Dwayne « The Rock » Johnson l’admiraient pour son travail de lutteur.

Plus récemment, le 30 juin 2023, il a été confirmé que Droz était décédé à l’âge de 54 ans.

Ancienne star de la WWE Darren Drozdov (alias ‘Droz’) est décédé à l’âge de 54 ans, a confirmé sa famille le 30 juin 2023. « Il n’y a pas de mots pour exprimer le profond sentiment de perte et de tristesse que nous ressentons en ce moment », a déclaré le déclaration lire à l’époque. « Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à tout le monde. Tous ses fans, coéquipiers, collègues et amis pour tout l’amour et le soutien qu’il a reçus au fil des ans. Le défunt lutteur serait mort de « causes naturelles », selon la note de sa famille. Au milieu de la sombre nouvelle du décès de Droz, voici cinq choses à savoir sur lui.

Darren Drozdov était un lutteur professionnel

Comme mentionné ci-dessus, Droz était une ancienne star célèbre de la WWE. Sa carrière a décollé en 1998 lorsqu’il a fait ses débuts officiels à la WWE, selon TMZ. Il a joué sous le surnom de « Puke » pendant un certain temps, car il était connu pour vomir au cours de ses jours précédents dans le football. Plus tard, il adopta le surnom de « Droz » et conserva ce surnom tout au long de sa carrière. Il est né le 4 juillet 1969 à Mays Landing, NJ. Le défunt athlète a ensuite fréquenté l’Université du Maryland où il a joué au football.

Il a subi une blessure grave en 1999

Malheureusement, la carrière de Darren à la WWE a été interrompue après avoir subi une grave blessure au cou en octobre 1999. Il s’est cassé le cou lors d’un match contre D’Lo Brown, 52 ans, et a été paralysé à la suite de l’incident. Droz était paralysé du cou jusqu’aux pieds. cependant, il a finalement retrouvé le mouvement dans ses bras et le haut du corps, par TMZ. Bien qu’il ait retrouvé un peu de mouvement, Droz avait encore besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer pour le reste de sa vie. Le point de vente a également rapporté que Droz n’avait pas blâmé D’Lo pour la blessure et qu’ils étaient même restés amis pendant de nombreuses années.

Darren Drozdov a déjà joué pour la NFL

Avant son passage à la WWE, Droz a été plaqueur défensif dans la NFL pendant une saison, selon son ESPN bio. Le site a répertorié son temps avec les Denver Broncos de 1993 à 1994. Vers la fin de sa carrière dans le football, Droz a décidé de quitter la NFL et de devenir un lutteur professionnel à plein temps. TMZ prétend qu’il a joué pour la NFL pendant trois saisons.

Darren Drozdov est mort à 54 ans

Le cœur brisé d’apprendre le décès de Darren Drozdov alias Droz. Chérie d’un homme. J’ai eu la chance de le connaître à l’ECW puis à la WWE. Que de bons souvenirs ! Beaucoup de rires partagés. Repose en paix Droz. Mes pensées et mon cœur vont à sa famille. pic.twitter.com/13nexou1Kh – Brian Heffron alias The Blue Meanie (@BlueMeanieBWO) 30 juin 2023

Le célèbre lutteur est décédé le 30 juin 2023, comme mentionné ci-dessus. Dans la déclaration publiée par sa famille, ils ont noté qu’ils étaient là pour Droz tout au long des « bons et des mauvais moments ». Ils ont également écrit qu’ils lui avaient fourni un «amour inconditionnel» tout au long de sa vie. Darren ne s’est jamais marié et n’a pas accueilli d’enfant. On disait qu’il était un «fils, frère et ami dévoué», selon la nécrologie de sa famille à son sujet.

Il était aimé de beaucoup

Mec, je suis vraiment désolé d’apprendre qu’un de nos frères de l’anneau est décédé.

Darren Drozdov alias Droz.

Nous avons lutté sur beaucoup de cartes ensemble. Un mec tellement génial. Grande personnalité et grand talent de catcheur. Nous parlions toujours de football et de pêche. Envoi d’amour, de force, de mana et… – Dwayne Johnson (@TheRock) 30 juin 2023

Suite à l’annonce du décès de Darren, beaucoup se sont rendus sur les réseaux sociaux pour le pleurer publiquement, y compris l’acteur et ancien lutteur Dwayne Johnson, 51. « Mec, je suis vraiment désolé d’apprendre qu’un de nos frères de l’anneau est décédé. Darren Drozdov alias Droz. Nous avons lutté sur beaucoup de cartes ensemble. Un mec tellement génial », le Vaiana étoile a écrit via Twitter. «Une grande personnalité et un grand talent de lutteur. Nous parlions toujours de football et de pêche. Envoi d’amour, de force, de mana et de lumière à sa famille. RIP frère.

Plus tard, Brian Heffron (alias ‘The Blue Meanie’)50 ans, s’est rendu sur Twitter pour partager un série de photos avec Droz pour honorer son défunt ami. « Le cœur brisé d’apprendre le décès de Darren Drozdov alias Droz. Chérie d’un homme. J’ai eu la chance de le connaître à l’ECW puis à la WWE », a commencé sa légende. « Tous de bons souvenirs ! Beaucoup de rires partagés. Repose en paix Droz. Mes pensées et mon cœur vont à sa famille.

