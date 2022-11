MICHAEL McIntyre est de retour avec son jeu télévisé à succès du samedi soir qui voit les candidats aidés par des célébrités.

Trois personnes espèrent trouver la fortune, guidées par sept stars de la télévision, mais peuvent-elles les aider à gagner de l’argent qui changera leur vie ?

Qui est dans The Wheel de Michael McIntyre cette semaine ?

Le comédien Michael McIntyre est de retour avec son jeu télévisé The Wheel demain soir (5 novembre 2022) à 18 h sur BBC One.

Trois membres du public apparaîtront dans chaque épisode et tenteront de répondre aux questions – avec l’aide d’experts célèbres – pour atteindre le prix de l’émission.

Mais que chaque concurrent puisse jouer dans l’épisode ou non, tout dépend de la chance.

Nous pouvons maintenant révéler qui est la liste des stars de cette semaine et les célébrités qui prendront la roue.

Boules Ed

Ed Balls était autrefois l’ancien chancelier fantôme et député travailliste.

Il a ensuite changé la Chambre des communes pour des apparitions à la télévision lorsqu’il s’est inscrit à Strictly Come Dancing.

Depuis lors, Ed est devenu une star de la télévision et peut souvent être vu dans des émissions-débats et des programmes d’information.

Clara Amfo

Clara Amfo a fait ses débuts dans le showbiz en tant que présentatrice sur Nickelodeon, et en inscrivant un candidat au concours BBC Talent, elle a décroché un emploi chez CBBC.





Elle a commencé sa carrière à la radio chez Kiss FM à Londres, présentant l’émission du jour au lendemain.

Mais Clara a eu sa grande pause à Radio 1 en animant leur émission en milieu de matinée – elle fait maintenant le Live Lounge.

En 2020, Clara a participé à Strictly Come Dancing.

Ally McCoist

Ally McCoist est un ancien attaquant est un héros des Rangers, passant 15 ans avec les géants de Glasgow entre 1983 et 1998.

Il a accumulé 418 apparitions pour les Rangers pendant son séjour à Ibrox, marquant un impressionnant 251 buts au cours de cette période.

Il a également dirigé l’équipe de Glasgow pendant trois ans entre 2011 et 2014, aidant le club à des promotions successives des quatrième et troisième divisions écossaises après la mise en liquidation du club en 2012.

Sindhu Vee

Sindhu Vee est un comique de stand-up connu pour ses émissions-débats.

Elle a commencé à se produire en 2012 et s’est produite sur scène au Royaume-Uni, en Inde et aux États-Unis.

Sindhu est connu sur le circuit de la comédie et est apparu plusieurs fois au Edinburgh Fringe.

À la télévision, elle est apparue dans Have I Got News For You et Mock The Week.

Dan Walker

Dan Walker est surtout connu pour être le présentateur de nouvelles sur BBC Breakfast.

Cependant, en mai 2022, il a changé de diffuseur et présente désormais les informations de Channel 5.

En 2021, il s’est également rendu sur la piste de danse pour Strictly.

Stacey Dooley

Une autre star de Strictly sur The Wheel est Stacey Dooley, qui a en fait remporté le spectacle en 2018.

La star enceinte est connue pour ses puissants documentaires de la BBC.

Elle est également connue pour sa romance très médiatisée avec l’ancien Strictly pro Kevin Clifton.

John Whitete

Enfin, nous avons John Whaite.

Tout comme le reste des membres de la formation The Wheel (à l’exception de Sindhu Vee), il a également participé à Strictly et s’est pavané sur le dancefloor en 2021.

Loin de Strictly, il est surtout connu pour être sur Bake Off.

Depuis lors, il est devenu un chef célèbre et apparaît régulièrement dans Steph’s Packed Lunch.

Qui est Michael McIntyre ?

Parmi ses apparitions dans de nombreuses émissions de télévision et ses tournées, le comédien Michael McIntyre a présenté plusieurs de ses propres émissions.

Il a commencé à animer le Comedy Roadshow de Michael McIntyre en juin 2009, diffusé le samedi soir sur BBC One.

Son succès l’a amené à présenter The Michael McIntyre Chat Show en 2014, qui avait également une émission spéciale le jour de Noël. Il est retourné à la BBC en 2015 pour animer le Big Christmas Show de Michael McIntyre.

Depuis 2016, Michael a présenté Big Show de Michael McIntyre sur la chaîne avant de commencer à s’essayer aux jeux télévisés.

Il a pris The Wheel en 2020.