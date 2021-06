Qui est dans le G7 2021 ? Pays, dirigeants protestent et plus

Boris Johnson accueille vendredi des dirigeants du monde entier au Royaume-Uni alors qu’il accueille le dernier sommet du G7.

Le rassemblement marque la première fois que les dirigeants se réunissent en près de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus, Covid-19 devant être l’un des principaux points à l’ordre du jour.

Le Premier ministre britannique a appelé ses collègues dirigeants à s’engager à vacciner le monde contre Covid d’ici la fin de l’année prochaine.

L’occasion voit également Joe Biden effectuer sa première visite à l’étranger en tant que président américain depuis son entrée dans le bureau ovale en janvier et il devrait profiter de ce voyage pour essayer de construire une alliance de démocraties comme contrepoids à la Chine, la Maison Blanche déclarant qu’elle s’attend à Les dirigeants du G7 annonceront une nouvelle initiative visant à fournir un financement pour les infrastructures physiques, numériques et de santé dans le monde en développement comme alternative aux mesures « de la ceinture et de la route » offertes par un Pékin de plus en plus dominant.

Les dirigeants devraient également discuter de questions telles que le changement climatique et la scolarisation d’un plus grand nombre d’enfants dans le monde.

conseillé Regardez en direct l’arrivée du président Biden au Royaume-Uni pour le sommet du G7 Château de Tregenna: Hôtel à Cornwall où Biden et d’autres dirigeants du G7 séjournent Biden écrase une cigale du cou après que la horde ait retardé l’avion de presse en route vers le G7: « Attention… on vient de m’avoir »

Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le G7 ?

Le Groupe des Sept (G7) rassemble certaines des démocraties les plus riches du monde – le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l’Allemagne et l’Italie, ainsi que des représentants de l’UE.

Où se passe le sommet ?

Le Royaume-Uni détient la présidence tournante et a donc la responsabilité d’accueillir le sommet, qui aura lieu entre vendredi et dimanche à Carbis Bay à Cornwall, malgré les objections des habitants.

Qui d’autre est présent ?

Aux côtés de MM. Johnson et Biden, le Canadien Justin Trudeau, le Japonais Yoshihide Suga, le Français Emmanuel Macron, l’Allemande Angela Merkel et l’Italien Mario Draghi représenteront leurs pays respectifs.

L’UE sera représentée par la présidente de la commission Ursula von der Leyen et le président du conseil Charles Michel.

Le Premier ministre australien Scott Morrison, le président sud-coréen Moon Jae-in et le président sud-africain Cyril Ramaphosa seront tous présents en tant qu’invités, tandis que l’Indien Narendra Modi participera via Zoom en raison de la crise actuelle des coronavirus dans son pays, actuellement l’épicentre du monde.

Quels sont les problèmes potentiels auxquels le Premier ministre est confronté?

Le sommet est l’occasion pour M. Johnson de faire avancer son programme «Global Britain», qui tente de placer le Royaume-Uni au centre de la scène mondiale et de réussir la vie après l’UE.

Mais les jours qui ont précédé le sommet ont vu une querelle préjudiciable au sein de son propre parti concernant la décision de réduire les dépenses d’aide internationale de 0,7% du revenu national à 0,5%, le prédécesseur de M. Johnson, Theresa May, avertissant que « les dommages qu’il cause à notre réputation signifie qu’il sera beaucoup plus difficile pour nous, en tant que pays, de plaider en faveur du changement » dans le monde.

Le Brexit sera-t-il un problème ?

Eh bien, quand n’est-ce pas? La querelle en cours entre le Royaume-Uni et l’UE au sujet du protocole d’Irlande du Nord risque de se poser après le retour de violents affrontements dans le pays plus tôt cette année.

Fait inhabituel pour le G7, le ministre du Brexit, Lord Frost, sera présent et le Premier ministre s’entretiendra avec Mme Von der Leyen ainsi qu’avec ses homologues continentaux.

Le président américain, M. Biden, s’intéresse également de près à la question de la paix en Irlande du Nord étant donné sa propre ascendance irlandaise, la Maison Blanche mettant en garde contre toute conduite britannique qui pourrait mettre en péril l’accord du Vendredi saint.

Des manifestations sont-elles attendues ?

Les militants d’Extinction Rebellion ont clairement indiqué qu’ils avaient l’intention d’organiser une série de manifestations appelant le G7 à faire plus pour lutter contre le changement climatique.

Le mouvement Kill the Bill protestera également contre le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, ce qui signifie que la sécurité sera renforcée et quelque 5 000 agents supplémentaires provenant de tout le pays pour soutenir la police du Devon et de Cornwall.

Au total, 6 500 officiers et membres du personnel seront déployés dans l’opération, dont 1 000 vivant effectivement sur un navire amarré à Falmouth.

Rapports supplémentaires par les agences