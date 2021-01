THE Real Housewives of Atlanta saison 13 a été créée le 6 décembre 2020.

La Vraies femmes au foyer d’Atlanta a été développé comme la troisième tranche de The Vraies femmes au foyer la franchise.

Qui est dans le casting pour la saison 13?

Le spectacle se concentre sur la vie personnelle et professionnelle de plusieurs femmes résidant à Atlanta et dans ses environs, Géorgie.

Les membres vedettes de la distribution se composent des femmes suivantes:

Les membres de la distribution Marlo Hampton, Tanya Sam et LaToya Ali sont les amis des femmes au foyer.

Kenya Moore et son mari se sont-ils séparés?

Kenya Moore et son mari Marc Daly ont officiellement appelé à démissionner un an après que le couple a annoncé sa séparation pour la première fois.

Le 23 janvier, Daly a publié une déclaration selon laquelle son mariage avec le Bravo l’étoile a terminé pour la deuxième fois suite à un tentative ratée de raviver leur romance.

«Après avoir récemment participé à la médiation, le Kenya et moi avons accepté de mettre fin à notre mariage», a-t-il déclaré. La racine.

Il a poursuivi: «J’aurai toujours grand soin d’elle et j’ai hâte de continuer à l’amiable à coparentalité notre fille Brooklyn avec une abondance d’amour et de sagesse.

«Comme toujours, en plus de l’auto-amélioration perpétuelle, mon objectif principal continuera à aider les personnes mal desservies et les personnes de couleur à Brooklyn à se remettre de l’impact négatif de la pandémie COVID-19.

«Cet objectif prendra forme en utilisant mon restaurant comme un« centre communautaire »où des perspectives positives et diverses sur des sujets importants tels que l’autonomisation économique, l’activisme social et l’engagement politique pourront être mises en évidence dans un forum sûr et productif.

«J’ai la chance d’être un agent de changement positif non seulement pour ma famille, mais aussi pour ma communauté. Paix et amour », a-t-il conclu le message.

Cette décision intervient après plus de trois ans de mariage avec la star du RHOA.

La paire d’abord ont annoncé leur séparation en septembre 2019 mais plus tard réconcilié.

Cependant, les rumeurs de divorce ont commencé à tourbillonner à la fin de 2020 alors que les fans pensaient que la fin était proche.

Comment puis-je regarder RHOA?

Le RHOA est diffusé en direct tous les dimanches à 20h sur le réseau Bravo.

L’épisode 8 de la saison 13 sera diffusé le 31 janvier.

Les fans peuvent regarder les épisodes complets de la saison 13 sur le site Web de Bravo en cliquant sur Ici.