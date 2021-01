THE Bay revient sur nos écrans pour une deuxième série.

La programmation vedette de l’émission ITV apporte avec elle des visages anciens et nouveaux à la série à succès.

Qui est dans le casting de The Bay saison 2?

Morven Christie comme DC Lisa Armstrong

Morven est né dans le Dunbartonshire, mais a grandi à Glasgow et Aviemore.

L’actrice écossaise a joué dans de nombreuses séries de haut niveau, notamment The A Word, Grantchester et The Replacement.

En 2018, elle a également joué dans Ordeal By Innocence d’Agatha Christie.

Joe Absolom comme Andy Warren

Joe a vu sa carrière s’envoler depuis qu’elle a joué dans A Confession en 2020.

Il est surtout connu pour avoir joué Matthew Rose dans EastEnders de 1997 à 2000.

L’acteur a également joué Al Large dans Doc Martin aux côtés de Martin Clunes.

Les autres crédits télévisés incluent The Bill, Dangerfield et Silent Witness.

Daniel Ryan comme DI Tony Manning

En 1997, Daniel a décroché son premier rôle récurrent dans Trial & Retribution, mais a depuis joué dans une série d’émissions à succès telles que Mount Pleasant et Innocent.

Il est également connu pour son travail dans Doctor Who, Casualty et Home Fires.

L’acteur a également joué dans des films comme Black Sea et Lipstick on Your Collar.

Stephen Tompkinson comme Stephen Marshbrook

L’acteur Stephen a connu une longue carrière.

Au début des années 2000, il est apparu dans la mini-série In Deep, la comédie Bedtime, Lucky Jim, In Denial Of Murder, Prime Suspect et Ted et Alice avec Dawn French.

Il a joué le vétérinaire Danny Trevanion dans Wild at Heart d’ITV de 2006 à 2013 aux côtés d’Amanda Holden et Lucy-Jo Hudson.

Depuis lors, il a joué dans DCI Banks et a joué Davey McKenzie dans The Split, diffusé le 24 avril.

Taheen Modak comme DC «Med» Kharim

Taheen a fait ses débuts professionnels à l’écran dans la première saison d’ITV The Bay, et est maintenant de retour pour la deuxième série.

Après sa formation à la Bristol Old Vic Theatre School, l’acteur est apparu dans de nombreuses pièces d’école de théâtre et dans quelques productions cinématographiques à petite échelle.

Il prend le rôle du flic recrue DC Ahmed « Med » Kharim.

En 2019, Taheen faisait partie du casting de la pièce d’Arthur Miller, The American Clock at The Old Vic.

James Cosmo comme Bill Bradwell

James est un acteur écossais qui est surtout connu pour ses apparitions dans les films Highlander, Braveheart, Trainspotting, Troy, The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, Ben-Hur et Wonder Woman.

Côté télé, il est également apparu dans Game of Thrones et Sons of Anarchy.

Il est apparu sur Celebrity Big Brother en 2017 et a terminé à la quatrième place.

Il a également joué dans The Durrells en tant que Captain Creech.

Lindsey Coulson comme Penny

L’actrice née à Londres a établi sa carrière à l’écran grâce à ses rôles dans EastEnders, Doctor Who, Casualty et Clocking Off.

Lindsey, 58 ans, a remporté le British Soap Award de la meilleure performance dramatique en 2000 pour avoir joué Carol Jackson dans EastEnders.

Elle est la mère de Lisa Armstrong, Penny in The Bay.

Imogen King joue Abbie Armstrong

Imogen revient en tant qu’Abbie, fille rebelle de Lisa Armstrong.

L’actrice est probablement mieux connue pour avoir joué Rayna dans la deuxième saison de Clique de BBC3.

Elle a également joué un rôle dans le film Darkest Hour, lauréat d’un Oscar.

Art Parkinson en tant que Rob Amstrong

Art, 17 ans, est surtout connu pour avoir joué à Rickon Stark – le plus jeune enfant d’Eddard Stark – dans la série HBO Game of Thrones.

Il est également connu pour avoir exprimé Kubo dans le film d’animation Kubo et les deux cordes.

Que se passera-t-il dans la deuxième série de The Bay?

La deuxième série commence avec Lisa Armstrong à un bas niveau: forcée de faire un travail de police subalterne pendant qu’elle regarde Med aller de mieux en mieux.

Mais une nouvelle affaire impliquant un meurtre choquant au sein d’une famille aimante ramène Lisa de manière inattendue sur la ligne de front.

Elle doit entrer dans la peau d’une nouvelle famille et prouver sa valeur; à ses collègues, à sa famille et à elle-même.

Quand est la saison 2 de The Bay à la télévision?

L’émission revient CE SOIR (20 janvier 2021) et vous pouvez l’attraper à partir de 21 heures sur ITV.

Vous pouvez regarder les épisodes après leur diffusion sur le Hub ITV.