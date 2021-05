LES documentaire examinant le meurtre de Sophie Toscan du Plantier arrive sur Netflix le 30 juin.

Le meurtre brutal était un crime qui a secoué l’Irlande et la France en décembre 1996.

The Sophie: A Murder In West Cork arrivera sur Netflix en juin 2021[/caption]

Qui est dans le casting de Sophie: A Murder In West Cork?

Pierre-Louis Baudey

PA: Association de la presse

Le fils de Sophie Toscan du Plantier, Pierre-Louis Baudey[/caption]

Pierre Louis Baudey-Vignaud, l’enfant unique de Sophie, avait 15 ans au moment du meurtre de sa mère.

Pierre Louis était chez ses grands-parents paternels dans la région de Sologne, dans le centre de la France, lorsque sa mère a été assassinée.

Le père de Pierre Louis, Pierre Jean Baudey, a quitté Paris pour annoncer la nouvelle à son fils après avoir appris que son ex-femme avait été assassinée.

Pierre, aujourd’hui âgé de 40 ans, vit désormais en France avec sa femme Aurelia et ses deux enfants Sophie et Louis.

Ian Bailey

AFP

Ian Bailey a été reconnu coupable[/caption]

Ian Bailey, l’ancien journaliste de Manchester, enquêtait sur le meurtre de Sophie et avait initialement déposé des articles de journaux sur l’affaire jusqu’à ce qu’il devienne le principal suspect.

Bailey a toujours nié tout rôle dans la mort de Du Plantier et n’a jamais été inculpé en Irlande pour ce meurtre.

En mai 2019, il a été reconnu coupable par un tribunal français du meurtre de Du Plantier.

Marguerite Bouniol

PA: Association de la presse

La mère de Sophie est Marguerite Bouniol[/caption]

Marguerite Bouniol est la mère de Sophie Toscan du Plantier.

Elle a rappelé le moment horrible après avoir découvert que sa fille avait été tuée.

Elle a dit au Temps irlandais en 2013: «J’ai dit:« Nous devons dire au revoir à notre fille, son visage a été réduit en pulpe. Ils avaient essayé de fabriquer une sorte de masque avec du maquillage, mais ça ne ressemblait pas à Sophie.

«Ils ont dû couper ses beaux cheveux longs, car ils étaient emmêlés et emmêlés de sang. J’ai dit: « Ce n’est pas ma fille. » Je ne pouvais pas l’embrasser. Je ne pouvais même pas lui tenir la main.

Georges Bouniol

Georges Bouniol est le père de Sophie Toscan du Plantier.

Il a également déclaré à Irish Times: «Nous sommes ailleurs. Dans le brouillard. C’est un cauchemar qui ne finit jamais. Nous sommes dans un trou noir depuis 17 ans.

Il a ajouté: Personne n’a dormi dans la maison de Sophie pendant un an après son assassinat. J’y suis allé seul la deuxième année.

«C’était difficile pour moi, mais je voulais montrer que nous n’avions pas peur de la personne qui l’a tuée.

PA: Association de la presse

Le doc comprendra également des interviews d’habitants de Schull, la ville de West Cork où Sophie a été assassinée.[/caption]





Qui d’autre figurera dans le documentaire?

Le document comprendra également des interviews d’habitants de Schull, la ville de West Cork où du Plantier a été tué.

Les personnes impliquées dans l’enquête figureront également dans la série en trois parties.

Les producteurs exécutifs Suzanne Lavery et Simon Chinn ont déclaré: «Quoi qu’il se soit réellement passé en cette froide nuit de décembre 1996, l’histoire est celle d’une collision de mondes, de cultures et de personnages et c’est ce qui nous y a attirés.»

«C’était rencontrer et gagner la confiance de la famille de Sophie qui nous a vraiment donné notre raison d’être.

«La justice leur a échappé pendant un quart de siècle depuis la mort de Sophie et leur principal objectif en coopérant avec nous pour réaliser cette série est de rendre justice à sa mémoire. Nous espérons que nous y sommes parvenus, pour eux. »