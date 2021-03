BOMBSHELLS et rebondissements de l’intrigue sont en magasin pour les fans de Line of Duty qui attendent avec impatience la saison six.

Le drame policier favori de la secte revient ce soir, dimanche 21 mars, avec de nombreux visages familiers – et de nouveaux personnages …

Qui est dans le casting de Line of Duty saison 6?

AC-12 – l’unité anti-corruption de la police – est de retour pour enquêter sur les cuivres pliés.

Le créateur de la série et auteur unique Jed Mercurio dit qu’il trouve « incroyablement gratifiant » de savoir que les fans mouraient d’envie de savoir ce qui se passera ensuite dans l’émission culte de la BBC.

Voici qui joue dans Line of Duty saison six:

Kelly Macdonald comme DCI Joanne Davidson

Kelly McDonald est un nouveau visage sur Line Of Duty.

Elle rejoint la sixième série en tant que DCI Joanne Davidson, l’officier principal chargé de l’enquête sur un meurtre non résolu, qui est examiné par AC-12.

Kelly est devenue célèbre lorsqu’elle a joué dans Trainspotting en 1996, alors qu’elle avait 20 ans, jouant Diane.

En 2019, Kelly a joué dans la série BBC The Victim aux côtés de John Hannah. ainsi que Giri / Haji dans lequel elle a joué Sarah.

Martin Compston comme DS Steve Arnott

Martin a eu des rôles dans The Royal and Casualty avant de décrocher son rôle dans Line Of Duty.

Il a également joué le rôle du Dr Robert Traill dans la deuxième série de Victoria.

Et en 2018, il a joué Earl of Bothwell dans Mary Queen Of Scots, nominée aux Oscars, aux côtés de Margot Robbie.

Martin a également joué le rôle de Burnham dans The Aftermath avec Keira Knightley et Alexander Skarsgard.

L’écossais a été occupé en attendant la sixième série de Line Of Duty, avec The Nest and Traces.

Martin a déclaré au Times que « ça peut être difficile mais c’est aussi une bénédiction » de jouer le flic.

Vicky McClure comme DI Kate Fleming

Vicky est apparue en tant que codirectrice du thriller psychologique de BBC One The Replacement où elle a joué la mystérieuse et rusée travailleuse de la couverture des congés de maternité Paula.

Elle a également joué dans le film d’action de Jason Statham 2013 Hummingbird.

En 2008, Vicky a joué dans la comédie dramatique Filth And Wisdom, réalisée par la légende de la musique Madonna.

En 2020, elle est apparue comme Mme Jones dans le thriller d’espionnage Alex Rider basé sur les livres d’Anthony Horowitz.

Le nouveau morceau de Line Of Duty Perry Fitzpatrick a récemment fait allusion à une aventure à l’écran avec Vicky McClure dans la saison six.

Adrian Dunbar comme surintendant Ted Hastings

Adrian Dunbar a joué des rôles dans des émissions de télévision telles que l’inspecteur Morse, Cracker et Murphy’s Law.

Il a joué le rôle de Martin Summers, le principal antagoniste du drame de BBC One Ashes To Ashes.

Il est également apparu dans le dernier épisode de A Touch Of Frost ainsi que dans Death In Paradise.

Adrian a également été occupé pendant les pauses du tournage de Line Of Duty, apparaissant dans la saison deux de Blood en 2020.

L’acteur irlandais souhaite vivement que Gary Oldman et Dame Judi Dench figurent dans la série à succès de la BBC.

Shalom Brune-Franklin comme DC Chloe Bishop

Shalom Brune-Franklin est nouveau dans le casting de Line Of Duty.

La jeune actrice a joué dans le drame politique de la BBC Roadkill aux côtés de Hugh Laurie.

Shalom est connu pour jouer Private Maisie Richards dans la série de la BBC Our Girl.

Elle joue également Morgan le Fay dans la série de Netflix Maudit aux côtés de Katherine Langford.

Anneika Rose comme PC Farida Jatri

Anneika Rose est également nouvelle dans le casting.

Elle a joué dans la série comique dramatique Ackley Bridge de Channel 4.

Rose a également joué un rôle dans Deadwater Fell, dans lequel David Tennant a joué.

Avant cela, elle est apparue dans la série télévisée The Feed.

Nigel Boyle comme surintendant Ian Buckells

Nigel Boyle reprend son rôle d’Ian Buckells pour la saison six.

Il est bien connu pour son rôle dans le drame médical de la BBC Doctors.

En 2020, l’acteur a joué Clive Miller dans Silent Witness et était M. Hamley dans Small Axe.

Perry Fitzpatrick comme Lomax

Perry Fitzpatrick a déjà joué au TDC Gary Roscoe dans la série policière Suspects de Channel 5.

Il est apparu dans la série courte I Am de Channel 4.

Vous pouvez également le reconnaître dans la sitcom Drifters de Channel 4 et il a joué Chris Webster dans le film Downton Abbey.

Perry a eu une année 2020 chargée, apparaissant dans Cursed, Man Like Mobeen et We Hunt Together.

Prasanna Puwanarajah

Prasanna Puwanarajah est un acteur connu principalement pour son rôle dans Doctor Foster: A Woman Scorned.

Avant cela, il est apparu dans le drame juridique Silk en tant que Dr Malik.

Il a également joué un rôle récurrent dans le drame médical britannique Critical et était sur nos écrans en 2019 en tant que Ashley dans Defending The Guilty et Major Taylor dans World On Fire.

Andi Osho comme Gail Vella

Andi Osho est un comédien qui est devenu acteur après avoir joué dans des émissions humoristiques telles que Mock The Week, Live At The Apollo et John Bishop’s Only Joking.

Elle est surtout connue pour son rôle de thérapeute d’Arabella, Carrie, dans Je peux te détruire.

Elle a joué comme infirmière et sage-femme à EastEnders ainsi que comme stagiaire à Holby City.

Osho est également romancier et a écrit un livre intitulé Asking For a Friend.

Quand est la saison 6 de Line Of Duty à la télévision?

La sixième série de Line Of Duty revient ce soir, dimanche 21 mars 2021, sur BBC1.

Il sera également disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

Le tournage de la série six a commencé à Belfast, en Irlande du Nord, en février 2020, comme l’a confirmé Martin Compston sur sa page Instagram.