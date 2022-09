La franchise THE LAW & ORDER s’est développée en 2021 avec la sortie de Law and Order: Organized Crime.

Maintenant, les fans veulent en savoir plus sur le casting et son lien avec la série bien-aimée Law & Order: Special Victims Units.

Law and Order: Organized Crime créé en 2021[/caption]

Qui est dans le casting de Law and Order : Crime organisé ?

Le casting de Law and Order: Organized Crime comprend:

Christophe Meloni

Christopher Meloni est Elliot Stabler[/caption]

Christopher Meloni est revenu à Organize Crime en tant que bien-aimé Elliot Stabler.

Il a précédemment joué aux côtés de Mariska Hargitay sur SVU de 1999 à 2011.

En dehors de la franchise Law & Order, Meloni est connu pour ses rôles dans Man of Steel, Maxxx, The Handmaid’s Tale et 42.

Danielle Moné Truitt

Danielle Moné Truitt est le sergent Ayanna Bell[/caption]

Danielle Moné Truitt campe le rôle du sergent Ayanna Bell.





Elle est sans doute mieux connue pour ses rôles dans Rebel, La princesse et la grenouille et Super Fun Night.

Ainsley Seiger

Ainsley Seiger décrit le rôle de Jet Slootmaekers.

Avant son rôle d’évasion en tant que Jet, elle est diplômée de l’UNC School of the Arts et a joué dans le court métrage American Waste.

Law and Order: Organized Crime est-il lié à Law & Order: Special Victims Unit ?

Alors que Crime organisé et SVU pourraient être deux émissions distinctes, il y a eu plusieurs croisements depuis sa première.

Ces croisements ont réuni Stabler et son ancienne partenaire, la capitaine Olivia Benson, interprétée par Hargitay.

D’autres membres de la distribution SVU, dont Ice-T, Kelli Giddish et Peter Scanavino, ont également été vus dans ces épisodes.

Dans la saison 2, Dann Florek a également repris son rôle de capitaine Don Cragen pour quelques épisodes.

Christopher Meloni a déjà joué dans Law & Order: Special Victims Unit[/caption]

Comment puis-je regarder Law and Order : Crime organisé ?

La saison 3 de Crime organisé a été créée le 22 septembre 2022, avec un événement croisé à trois maisons avec SVU et Law & Order récemment redémarré.

De nouveaux épisodes peuvent être regardés les jeudis sur NBC à partir de 22 h HNE.

Le crime organisé peut également être diffusé sur Peacock.