FRASIER est considéré comme l’une des sitcoms les plus réussies de tous les temps, ayant remporté 37 Emmy Awards au cours de son temps d’antenne.

L’émission est prête à revenir aux écrans après que les dirigeants ont annoncé son redémarrage sur Paramount +.

Qui est dans le casting de la renaissance de Frasier?

La distribution originale de Frasier est prête à reprendre ses rôles dans le redémarrage de la série classique, bien qu’un accord ne soit actuellement en place que pour Kelsey Grammar.

Les co-stars de Grammer David Hyde Pierce, Jane Leeves et Peri Gilpin sont susceptibles de revenir une fois de plus dans leurs personnages pour l’émission sur Paramount Plus.

La version originale de l’émission a été diffusée sur NBC pendant 11 saisons entre 1994 et 2004.

Kelsey Grammer a joué le rôle du Dr Frasier Crane, un personnage qui a été créé sur Cheers.

David Hyde Pierce a joué le rôle de son frère cadet, le Dr Niles Crane, un autre psychiatre du programme. Le regretté John Mahoney a joué leur père, Martin Crane.

Daphné, la gouvernante de Frasier, était jouée par l’actrice anglaise Jane Leeves, tandis que Roz, le producteur de l’émission radiophonique de Frasier, était jouée par Peri Gilpin.

Qu’a dit Kelsey Grammer à propos du nouveau Frasier?

Kelsey Grammar était ravi de confirmer qu’il reprenait son rôle principal dans la série de suites de Frasier. Dans une déclaration, il a déclaré:

«Ayant passé plus de 20 ans de ma vie créative sur le lot Paramount, à la fois en produisant des spectacles et en jouant dans plusieurs, je voudrais féliciter Paramount + pour son entrée dans le monde du streaming.»

«J’anticipe joyeusement partager le prochain chapitre du cheminement continu du Dr Frasier Crane», a-t-il conclu.

Grammer a également joué des rôles mémorables dans des émissions comme Les Simpsons (comme Sideshow Bob) et Boss (comme Tom Kane).

Quand le nouveau Frasier sera-t-il diffusé à la télévision?

Une date de diffusion exacte n’a pas encore été annoncée pour le programme.

Les rapports indiquent que la production devrait commencer cet été, après que Grammer aura terminé son travail sur la saison 1 sur une comédie multi-caméras ABC mettant en vedette lui-même et Alec Baldwin.

« Frasier est l’une des comédies les plus acclamées de l’histoire de la télévision moderne et définit vraiment la narration haut de gamme », a déclaré CBS Studios avant David Stapf.

«Il y a longtemps eu un appel des fans pour son retour, et cet appel est maintenant répondu grâce à l’incroyable Kelsey Grammer reprenant son rôle emblématique du Dr Frasier Crane et un plan créatif brillant de Joe, Chris et Kelsey. Nous avons hâte de révéler son prochain chapitre sur Paramount +. »