JOE Exotic est devenu l’une des figures les plus célèbres de la culture pop de 2020 après la sortie de la série documentaire Netflix Tiger King.

Maintenant, son histoire sera décrite dans une série limitée dramatisée, avec la star de Saturday Night Live, Kate McKinnon, qui incarnera le rôle de la rivale d’Exotic, Carole Baskin.

Getty

John Cameron Mitchell jouera Joe Exotic[/caption]

Qui est dans le casting de Joe Exotic de NBC?

Selon Variété rapporte, le rôle principal de Joe Exotic a été confié à John Cameron Mitchell.

Le joueur de 57 ans a eu une carrière longue et variée dans le cinéma et la télévision, notamment dans Law and Order, ainsi que dans la réalisation d’épisodes de la série à succès GLOW.

Mitchell a déjà parlé de sa joie lors de son prochain rôle, déclarant: «Je suis ravi de jouer le rôle de cet anti-héros folk moderne.

«Joe et moi avons le même âge et comme lui, j’ai grandi queer au Texas, en Oklahoma et au Kansas, alors j’ai l’impression d’en savoir un peu plus sur ce gars et sa tentative désespérée de conquérir un monde inhospitalier.»

Steven O’Neill, vice-président exécutif du casting de la série, a déclaré: «Il est clair qu’un personnage exagéré comme Joe avait besoin de quelqu’un de très spécial.

«Nous sommes ravis que John Cameron Mitchell, une icône adorée de la communauté LGBTQ, assume ce rôle convaincant.

«Son casting témoigne de notre vision continue de la narration universelle, et nous sommes impatients que notre public fasse l’expérience de la série.»

Kate McKinnon jouera le rôle de Carole Baskin, avec McKinnon surtout connu pour sa représentation d’un certain nombre de personnages de comédie sur Saturday Night Live.

Elle a également joué dans plusieurs films majeurs, y compris «Yesterday», lauréat d’un prix de Danny Boyle en 2019, et le film controversé «Bombshell» la même année.

Getty

La star de SNL Kate McKinnon a également été choisie[/caption]

Quand Joe Exotic sera-t-il sur NBC et comment puis-je le regarder?

Une date de première n’a pas encore été annoncée, mais il a été confirmé que la série limitée sera diffusée sur les plates-formes scénarisées de NBCUniversal – NBC, Peacock et USA.

NBCUniversal a clairement de grands espoirs pour la série – Joe Exotic sera la première émission à obtenir un tel déploiement sur trois plates-formes de divertissement NBCU différentes à NBC, Peacock et aux États-Unis.

BBC

Joe Exotic aux côtés de Louis Theroux[/caption]

Sur quoi est basé Joe Exotic?

Bien que ce soit à l’origine la série Netflix Tiger King: Murder, Mayhem, Madness qui a propulsé Exotic et Baskin sous les feux de la rampe, cette nouvelle émission devrait en fait être basée sur le podcast Wondery Joe Exotic.





Hébergé par Robert Moor, le podcast détourne l’attention de l’exotique et tourne plutôt autour de Baskin et de ses tentatives de mettre fin à son attraction pour les gros chats.

Ce n’est pas la seule fonctionnalité de Joe Exotic à être diffusée sur les écrans cette année, car Variété a rapporté que les studios de télévision CBS et Imagine Television développent une série sur Exotic avec Nicolas Cage en ligne pour jouer le rôle principal.