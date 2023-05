Qui est dans la finale de Britain’s Got Talent ?

BRITAIN’S Got Talent 2023 a ravi les fans, avec des actes vraiment inspirants pour les célèbres juges.

Mais il ne peut y avoir qu’un seul gagnant, et ils seront couronnés lors de la grande finale en direct de BGT.

Quand aura lieu la finale 2023 de Britain’s Got Talent ?

Toute cette semaine (du 29 mai au 2 juin 2023) se déroulent les demi-finales de Britain’s Got Talent.

Ils sont organisés afin que les téléspectateurs puissent choisir leurs actes préférés pour devenir les finalistes du BGT 2023.

Elle sera suivie de la finale en direct le dimanche 4 juin 2023 de 19h30 à 22h.

Vous pourrez regarder toute l’action sur ITV et ITVX.

Qui est dans la finale 2023 de Britain’s Got Talent?

Au cours des demi-finales, deux actes de chaque nuit sont choisis pour se qualifier pour la finale.

Les actes qui l’ont fait jusqu’à présent:

Premier tour : Amy Lou – chanteuse de Tipton, West Midland.

Premier round : Musa Motha – danseur professionnel de Londres.

Qui est Amy Lou ?

Une Amy Lou enceinte a séduit les juges lorsqu’elle est montée sur scène avec son énorme baby bump pour sa première audition.

Les téléspectateurs ont vu la réceptionniste du salon de bronzage bercer sa bosse alors qu’elle naviguait avec quatre oui de Simon Cowell et du reste des juges célèbres.

Il a ensuite été révélé qu’Amy Lou avait en fait accouché quelques heures seulement après la diffusion de son audition sur ITV.

Elle est revenue sur scène pour les demi-finales avec une reprise de And I Am Telling You I’m Not Going, qui a de nouveau mis les juges debout.

Qui est Musa Motha ?

Musa Motha est un danseur professionnel originaire de Johannesburg, en Afrique du Sud, mais qui vit maintenant à Londres.

À l’âge de 11 ans, on lui a diagnostiqué un type de cancer des os appelé Oesteosacorma et, pour sauver sa vie, il s’est fait amputer la jambe.

Lors de son audition originale, il a étonné le public du studio et les juges avec sa belle routine de danse sur le morceau Runnin de Naughty Boy et Beyonce.

Sa routine a fait pleurer de nombreux yeux, beaucoup le qualifiant d’inspirant

Malgré les défis, il a trouvé la musique et l’amour de la danse et s’est lancé dans la danse de rue en 2010.

Lors de son apparition sur Britain’s Got Talent, il a déclaré : « Après mon amputation, je suis tombé amoureux de la musique. Mes amis, ils dansaient à l’époque et leur ont demandé de m’apprendre à danser.

« C’est le moment idéal pour toucher plus de gens et inspirer plus de gens. »