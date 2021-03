THE Celebrity Circle est une toute nouvelle version du jeu télévisé classique.

L’émission de téléréalité hilarante verra des célébrités enfermées dans leurs propres appartements, essayant de deviner qui dit la vérité sur leur identité. Voici qui figurera…

Qui est dans la file d’attente du Celebrity Circle de Channel 4?

Les célébrités peuvent jouer individuellement ou par paires.

Comme pour les séries précédentes, les joueurs peuvent décider de jouer comme eux-mêmes ou comme quelqu’un d’autre.

Voici les noms célèbres participant à la série à venir et les noms de qui ils vont:

Denise van Outen

Denise entre dans son appartement comme elle-même.

Denise a récemment dû se retirer de la 13e édition de Dancing On Ice – ce sera donc agréable de la revoir sur nos écrans.

Le présentateur bien connu est le narrateur de The Only Way Is Essex et était un concurrent sur The Masked Singer 2020, apparaissant comme Fox.

Duncan James

Duncan jouera également lui-même sur The Circle.

Duncan James est un chanteur, acteur et présentateur de télévision surtout connu pour faire partie du boyband populaire des années 90, Blue.

Duncan a également rejoint le casting de Hollyoaks en août 2016.

Safran Barker

YouTuber Saffron Barker entrera comme elle-même.

Saffron est un influenceur en ligne avec 1,8 million d’abonnés Instagram.

Elle est apparue sur Strictly 2019, dansant avec AJ Pritchard.

Baga Chipz

La drag queen Baga Chipz jouera How Clean Is Your House? star Kim Woodburn dans l’émission.

Baga Chipz est devenu célèbre en apparaissant dans la première série de RuPaul’s Drag Race UK.

Elle fait partie d’une troupe de dragsters appelée The Buffalo Girls, qui a participé à l’émission de télé-réalité Drag Queens Of London.

Dame Leshurr

La rappeuse Lady Leshurr jouera l’artiste grime Big Narstie dans l’émission.

Lady Leshurr est surtout connue pour sa série de freestyles Queen’s Speech qui l’a rendue célèbre.

Grâce à cela, elle est considérée comme la femme grime la plus titrée de tous les temps.

Kaye Adams et Nadia Sawalha

Le duo Loose Women se fait passer pour la star de TOWIE Gemma Collins.

Kaye est une journaliste écossaise et animatrice de talk-shows réputée pour être panéliste sur Loose Women d’ITV. Elle a présenté le tout premier spectacle en 1999.

Nadia est un panéliste régulier sur Loose Women. Elle est également apparue dans Dancing on Ice en 2011 et Celebrity Big Brother en 2015.

Sam Thompson et Pete Wicks

Sam Thompson et Pete Wicks joueront le rôle de Rachel Riley, la star du compte à rebours.

Sam Thompson est une star de la télé-réalité qui a rejoint Made In Chelsea lors de la sixième série, en 2013.

Il sera rejoint par Pete Wicks, un visage familier sur TOWIE et connu pour sa relation de marche-arrêt avec sa compatriote star de Towie Megan McKenna.

Rickie Haywood-Williams et Melvin Odoom

Rickie Haywood-Williams et Melvin Odoom joueront le rôle de la star de Voice Will.i.am.

Rickie est un présentateur de télévision.

Il est souvent vu avec son partenaire de présentation Melvin Odoom dans des émissions telles que MTV News, Big Brother’s Big Mouth et Sweat The Small Stuff.

Charlotte Crosby

Charlotte Crosby entrera comme nul autre que le chanteur Peter Andre.

Charlotte était l’une des stars originales de l’émission MTV Geordie Shore.

Son passage dans la maison Celebrity Big Brother en 2015 l’a rendue célèbre.

Quand le Celebrity Circle commence-t-il sur Channel 4?

Le Celebrity Circle démarre sur Channel 4 le mardi 9 mars.

Il démarre à 21h15.