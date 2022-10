Qui est Danielle Smith ? Le chef de l’UCP remplace Jason Kenney

Le Parti conservateur uni (UCP) a placé Danielle Smith, l’ancienne chef du parti Wildrose aujourd’hui disparu, à la barre alors qu’il cherche à consolider son soutien avant les prochaines élections provinciales.

La femme de 51 ans, qui vit à High River avec son mari, deviendra la prochaine première ministre de l’Alberta, mais devra d’abord obtenir un siège à l’Assemblée législative.

Smith a été nommé chef du Wildrose Party of Alberta en 2009 et a été élu député provincial de Highwood en 2012.

Elle a traversé le parquet pour rejoindre les progressistes-conservateurs au pouvoir sous le premier ministre Jim Prentice, aux côtés de huit membres du caucus Wildrose, en décembre 2014. Cette décision a laissé le parti Wildrose, l’opposition officielle, avec seulement cinq membres siégeant.

Elle a demandé la nomination du Parti PC pour Highwood en 2015, mais a été battue par la conseillère d’Okotoks, Carrie Fischer.

Le Parti PC a perdu haut la main face au NPD dirigé par Notley aux élections générales de 2015, terminant troisième derrière le Parti Wildrose avec Brian Jean aux rênes.

L’UCP a été créé en 2017, réunissant les partis Wildrose et PC en un front uni dans le but d’évincer le NPD.

Lors de son départ de la politique, Smith a passé six ans en tant qu’animatrice de radio pour Corus Entertainment avant de devenir présidente de l’Alberta Enterprise Group.

En avril de cette année, Smith a annoncé ses plans pour une incursion de retour sur la scène politique provinciale en tant que membre de l’UCP avec ses vues sur la position de leadership du parti par le biais d’une nomination pour la circonscription de Livingstone-Macleod. Roger Reid était et demeure le député UCP de Livingstone-Macleod.

À l’époque, le premier ministre Jason Kenney faisait face à un vote à la direction alors que des questions tourbillonnaient autour de sa position au sein du parti au milieu de la baisse des cotes d’approbation.

Smith a donné quelques coups de poing en avril concernant l’optique de l’annulation de l’assemblée générale de l’UCP à Red Deer – “Quand il semblait que le premier ministre allait perdre, (le parti) l’a annulé” – ou comment elle considérait la position du premier ministre avec les régions rurales Albertains – “Il y a des gens qui sont offensés qu’il ne semble pas comprendre l’Alberta rurale. Et il y a des gens qui sont offensés qu’il ne semble pas mettre l’Alberta en premier.”

Après avoir déclaré son intention de se présenter pour devenir chef de l’UCP après que Kenney a annoncé son intention de démissionner, Smith a déclaré que sa première tâche en tant que premier ministre serait de présenter le projet de loi 1, connu sous le nom de Alberta Sovereignty Act, pour accroître l’autonomie de l’Alberta sur le gouvernement fédéral. .

Plus tôt ce mois-ci, Smith a déclaré qu’elle chercherait “une opportunité rapide d’entrer à l’Assemblée législative” si elle remportait le vote à la chefferie, déclarant que sa préférence serait de se présenter à une élection partielle dans une circonscription rurale et non à Calgary-Elbow, qui reste vacant suite au départ de Doug Schweitzer. Elle a également déclaré qu’elle ne déclencherait pas d’élections générales anticipées et qu’elle maintiendrait probablement certains membres du cabinet de Kenney dans leurs rôles actuels.

La prochaine élection générale en Alberta est actuellement prévue pour le 29 mai 2023.