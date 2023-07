Qui est Danielle Mazhindu sur Love Island ?

CASA AMOR est de retour et cela signifie qu’un certain nombre de nouveaux singletons rejoignent le casting de Love Island.

Chaque série, le casting est divisé en deux et les insulaires jumelés font face à la tentation des débutants – et l’une des bombes Casa Amor pour l’édition estivale 2023 de Love Island est Danielle Mazhindu.

ITV/ SHUTTERSTOCK

Qui est Danielle Mazhindu ?

Danielle est une assistante de recrutement de 25 ans et étudiante en ergothérapie de Liverpool.

Elle se décrit comme « sarcastique, extravertie, discrète, franche et directe » et dit que si elle aime quelqu’un, « [she] le fera savoir ».

Les trois choses que Danielle recherche chez un partenaire potentiel de Love Island sont la gentillesse, l’humour et une bonne hygiène.

Elle dit : « Cela semble bizarre mais il y a des gens qui ont une mauvaise hygiène là-bas !

« Ils doivent aussi être beaux – je pense que nous pouvons tous être un peu discrets parfois. »

Danielle dit qu’elle avait l’habitude d’avoir un œil sur Tyrique Hyde, qui a été en couple avec Ella Thomas, mais a depuis changé d’avis.

« Je pense juste qu’il n’est pas mon type de personnalité, alors il est maintenant sorti », a-t-elle déclaré.

Elle pense maintenant que Zachary Ashford – qu’elle décrit comme « beau, grand, décontracté et décontracté » – est le plus son type.

Danielle a ajouté : « Montel [McKenzie] donne une ambiance similaire à Zach, donc c’est aussi quelqu’un que j’ai à l’œil.

« Scott [Van Der Sluis] de plus, ses yeux sont incroyables. Il est si gentil et semble très mignon.

Elle a également déclaré qu’elle pensait que « tous les garçons » pourraient être influencés.

Danielle Mazhindu est-elle sur Instagram et TikTok ?

Danielle est sur Instagram mais au moment d’écrire ces lignes, elle n’avait publié que 21 photos.

Avant son entrée sur Love Island, Danielle avait un peu plus de 2,5 000 abonnés – mais cela augmentera sans aucun doute après son passage à l’émission de rencontres ITV2.

Danielle ne semble pas avoir de compte TikTok.

Qui fait partie du casting de Love Island 2023 ?

Rejoindre le casting de Love Island pour Casa Amor sont les filles Danielle, Tink Reading, Amber Wise, Gabby Jeffery, Abi Moores et Molly Marsh – qui revient quelques jours seulement après son expulsion choc de la série.

Pendant ce temps, les garçons de Casa Amor ont été révélés comme étant Kodie Murphy, Ouzy See, Zachary Ashford, Elom Ahlijah-Wilson, Lochan Nowacki et Benjamin Noel.

Love Island a commencé avec 10 insulaires originaux, mais au fil des jours, de plus en plus de singletons sont arrivés et un certain nombre de candidats ont été exclus de l’émission.

Les chanceux qui restent encore dans la villa Love Island sont les suivants :

Kady McDermott, ancienne star de Love Island et influenceuse

Montel McKenzie , gestionnaire de compte et footballeur semi-professionnel

Scott Van Der Sluis, footballeur

Leah Taylor, chef d’entreprise

Sammy Root, chef de projet

Whitney Adebayo, entrepreneuse

Zachariah Noble, entraîneur personnel

Jess Harding, propriétaire d’une clinique de beauté

Mitchel Taylor, ingénieur gazier

Catherine Agbaje, agent immobilier

Ella Thomas, mannequin

Tyrique Hyde, footballeur semi-professionnel

Quand est Love Island 2023?

Love Island est diffusé sur ITV à 21h du dimanche au vendredi.

Le samedi soir, il y a aussi un épisode spécial de faits saillants, rempli de séquences inédites.

Toutes les séries de Love Island sont également disponibles sur ITV Hub.