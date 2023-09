Qui est Danielle Isaie, l’épouse d’Ashley Walters ?

ASHLEY Walters est l’actrice principale de la série à succès de Netflix, Top Boy.

Mais il n’est pas la seule star de la famille, puisque sa femme Danielle Isaie est une actrice – qui a même joué dans Gavin et Stacey.

Instagram

Danielle Isaie est une actrice – vue ici avec son mari Ashley Walters[/caption]

Qui est Danielle Isaïe ?

Née le 23 novembre 1982, Danielle Isaie est une actrice et épouse d’Ashley Walters de Top Boy.

Elle a commencé sa carrière très jeune lorsqu’elle a été repérée par un agent artistique.

Danielle a décroché son premier rôle dans l’émission pour enfants The Crust sur BBC One en 2005.

Après cela, elle était une habituée de la populaire émission CBBC, The Legend of Dick and Dom.

Depuis lors, elle a joué dans de nombreuses émissions de haut niveau, notamment Chewing Gum sur Channel 4 et Casualty sur BBC.

Danielle a également joué Cherice, l’amie de la sœur de Smithy, dans Gavin et Stacey en 2008.

En 2023, l’actrice a joué dans deux épisodes de Top Boy aux côtés de son mari.

Quand Danielle Isaie a-t-elle épousé Ashley Walters ?

Danielle et Ashley se sont rencontrées en 2011, au moment même où sa carrière de Top Boy décollait.

Après deux ans de relation, le couple s’est marié le 22 juin 2013.

On rapporte qu’ils se sont mariés lors d’une cérémonie privée à Londres.

Est-ce qu’ils ont des enfants ?

Le couple partage deux enfants : une fille, Amiaya-Love Walters (née en 2014) et un fils, River Leslie Walters (né en 2016).

Cependant, Ashley est en fait le père de huit enfants issus de relations antérieures – mais cela inclut également le fait d’être le beau-père du fils de Danielle qu’elle partage avec son ex.

La star de Top Boy est également devenue grand-père à l’âge de 38 ans d’une petite fille nommée Neveah.

Ashley a déclaré aux téléspectateurs de Good Morning Britain qu’il n’avait plus l’intention d’en avoir car il est déjà père à plusieurs reprises.

L’animatrice de GMB, Susanna Reid, a ensuite demandé comment il gérait une famille aussi nombreuse.

Ashley a déclaré qu’il faisait de son mieux pour s’assurer d’avoir suffisamment de temps libre afin de pouvoir accorder suffisamment d’attention individuelle à chaque enfant.

Il a déclaré : « Juste passer du temps avec eux et me libérer.

« Et en gardant à l’esprit qu’ils sont tous des individus. Je dois avoir le temps de parler individuellement à chacun d’eux.

Danielle Isaie est-elle présente sur les réseaux sociaux ?

Comme son mari, Danielle est très populaire sur les réseaux sociaux.

En septembre 2023, elle comptait 20 000 abonnés sur son compte Instagram, @daniellewalters82.

Là-bas, Dannielle donne à ses fans un aperçu de sa vie dans le showbiz, qui comprend de nombreux clichés adorés avec Ashley.