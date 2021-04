DANIELLE Bregoli est peut-être mieux connue sous son nom de scène de «Bhad Bhabie», entrant régulièrement dans les charts avec ses chansons de rap – mais où tout a-t-il commencé?

Qui est Danielle Bregoli?

Danielle Bregoli est une rappeuse, musicienne et célébrité sur Internet.

Bregoli, de Floride, est devenue célèbre après une apparition sur le Dr Phil, dans laquelle elle a admis avoir abusé et nargué sa mère régulièrement.

Son apparition dans la série a été conçue pour aider à réduire ses problèmes de comportement.

Elle a été élevée par sa mère Barbara Ann et est séparée de son père, Ira Peskowitz.

En 2018, il a déclaré avoir reçu des menaces de mort contre ses deux jeunes fils, ainsi que des messages abusifs sur les réseaux sociaux de la part des fans de sa fille.

Comment Danielle Bregoli est-elle devenue célèbre?

La jeune adolescente Danielle Bregoli est apparue au Dr Phil Show en septembre 2016, dans un épisode qui traitait des parents et de leurs adolescents indisciplinés.

La mère désespérée de Danielle, Barbara Ann, a révélé qu’elle se tirait les cheveux sur son enfant – qui s’enfuirait quatre fois en une journée et lui volait ses cartes de crédit.

Alors que sa vie était mise à nu devant la caméra, Danielle est devenue ennuyée par les membres du public qui se moquaient d’elle.

Passant aux menaces, Danielle a demandé au public: « Attrape-moi dehors, que diriez-vous de ça? »

Mais, à cause de son accent, ça ressemblait beaucoup plus à: « Cash me ousside, how bow dah? »

C’est devenu sa signature – et un mème qui a parcouru Internet.

Elle a ensuite enregistré un nouveau single et a sorti un clip vidéo dans lequel elle semblait se moquer de Kylie Jenner.

En septembre 2018, les fans de la chanteuse débutante ont accusé Eminem d’avoir copié sa chanson Hi Bich en termes de flow.

Pendant ce temps, les fans d’Eminem ont insisté sur le fait que la similitude entre sa chanson Not Alike et Hi Bich de Danielle était due à la satire, car la chanson se moque de plusieurs artistes, dont elle.

Elle est devenue une sorte de célébrité, Danielle aurait facturé 32000 £ (44 millions de dollars) pour une apparition publique au Rolling Loud Music Festival en 2017.

Quel est Bhad Bhabie?

Bhad Bhabie est l’alter-ego de Danielle pour sa carrière pop florissante.

Elle a eu trois chansons sur le Hot 100 Billboard.

Elle a lancé son premier single These Heaux en septembre 2017 et est devenue la plus jeune personne à avoir atteint le palmarès Billboard 100.

Elle aurait signé avec le meilleur label Atlantic Records après avoir impressionné avec son premier single.

Cependant, son père Ira Peskowitz a critiqué la vidéo hip-hop de sa fille et dit qu’il est «dégoûté» de l’entendre rapper sur les rapports sexuels alors qu’elle n’a que 14 ans.

La vidéo – qui a été publiée sous le nom de rappeur de la sensation virale Bhad Bhabie – contient des paroles explicites et se moque de Kylie Jenner en montrant un sosie de la star de télé-réalité se faisant injecter les lèvres et les fesses.

Elle a suivi These Heaux avec Gucci Flip Flops et Hi Bich.

Quelle est la valeur nette de Danielle Bregoli?

Selon distractify.com, Bregoli vaut jusqu’à 4 millions de dollars (3 millions de livres sterling), l’essentiel de ses revenus provenant de ce qui a été un début de vie incroyablement réussi dans l’industrie de la musique.

La valeur nette de Bregoli devrait grimper en flèche dans les mois à venir, le jeune de 18 ans s’inscrivant à OnlyFans en tant que créateur de contenu.

La rappeuse adolescente s’est déjà tournée vers Instagram pour fléchir ses revenus du site de streaming basé sur un abonnement, avec une capture d’écran des revenus révélant qu’elle avait gagné plus d’un million de dollars au cours de ses six premières heures sur le site.