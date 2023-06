Qui est Daniel Korski ? Un espoir conservateur à la mairie accusé d’avoir tâtonné un producteur de télévision

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Daniel Korski était le favori des bookmakers pour affronter Sadiq Khan en tant que candidat conservateur à la mairie de Londres.

L’homme d’affaires d’origine danoise est l’un des trois conservateurs à figurer sur la liste restreinte du concours, promettant de « transformer le rêve londonien en réalité ».

Mais l’homme de 46 ans, ancien conseiller spécial du Premier ministre de l’époque, David Cameron, a vu sa campagne bouleversée par l’allégation selon laquelle il aurait peloté la productrice de télévision Daisy Goodwin à Downing Street il y a dix ans.

Mme Goodwin a exhorté les autres personnes qui auraient pu « avoir des expériences similaires » avec M. Korski à se manifester (Getty)

Moins d’un mois avant que les membres conservateurs ne choisissent un candidat pour le scrutin de mai prochain, M. Korski, qui nie s’être comporté de manière inappropriée « dans les termes les plus forts possibles », pourrait avoir besoin d’aide pour remettre sa campagne sur les rails.

Alors, qui est l’homme accusé d’avoir peloté Mme Goodwin ?

Daniel Korski, titulaire d’un CBE décerné par M. Cameron en 2016 pour « service politique et public », est né au Danemark en 1977.

Fils de réfugiés polonais, M. Korski a déménagé au Royaume-Uni en 1997 avant d’étudier à la London School of Economics et à l’Université de Cambridge.

Début de carrière

Après avoir été correspondant de guerre en Libye pendant Le spectateurmembre politique du groupe de réflexion du Conseil européen des relations étrangères et de la représentante des affaires étrangères et de la sécurité de l’UE, Catherine Ashton, il s’est lancé dans la politique au Royaume-Uni.

M. Korski a conseillé le député conservateur Andrew Mitchell et est devenu en 2013 le chef adjoint de l’unité politique numéro 10, passant trois ans en tant que conseiller clé de M. Cameron.

En 2016, M. Korski a soutenu le maintien de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne, aidant à mener la campagne Britain Stronger in Europe.

L’année suivante, il commence Public.ioqui accompagne financièrement les entreprises désireuses de transformer les services publics.

Qui est la femme de Daniel Korski ?

M. Korski est marié à Fiona Mcilwham, qui est devenue en 2009 l’une des plus jeunes ambassadrices du Royaume-Uni lorsqu’elle a été affectée en Albanie à seulement 35 ans.

Elle se décrit sur Twitter comme une « supermaman en herbe » pour le fils du couple.

En plus d’une série de rôles diplomatiques de haut niveau, notamment des affectations en Bosnie et en Irak, à l’UE et au G7, elle a été secrétaire privée du duc et de la duchesse de Sussex.

Mme Mcilwham a été nommée par le prince Harry et Meghan Markle en septembre 2019, jusqu’en avril 2020.

Quelles sont ses priorités de campagne à la mairie ?

M. Korski participe à la course à la mairie sur une plate-forme de mise en œuvre d’une nouvelle taxe de séjour pour payer plus de policiers, y compris la création d’une unité des délits mineurs pour travailler avec les communautés et la construction de logements plus denses dans le centre de Londres.

Sa campagne a été approuvée par le secrétaire Michael Gove et les hauts conservateurs Robert Buckland et Nadhim Zahawi.

Il est considéré comme un favori après que Paul Scully, le ministre du gouvernement pour Londres, n’ait pas réussi à figurer sur la liste restreinte des conservateurs. Mais les allégations de Mme Goodwin représentent un coup potentiellement fatal à sa campagne.

Un porte-parole de M. Korski a déclaré: « Dans les termes les plus forts possibles, Dan nie catégoriquement toute allégation de comportement inapproprié quel qu’il soit. »