Qui est Daniel Khalifé ? | Le soleil

Les flics recherchent aujourd’hui désespérément un suspect terroriste évadé après s’être échappé du HMP Wandsworth.

Daniel Abed Khalife aurait quitté la prison de Londres en s’accrochant au fond d’une camionnette de livraison ce matin. Mais qui est le retardataire et à quelles accusations fait-il face ?

La police était à la recherche de Daniel Abed Khalife Crédit : PA

Qui est Daniel Abed Khalife ?

Daniel Abed Khalife, 21 ans, était un ancien soldat qui avait auparavant servi dans l’armée britannique.

En janvier 2023, Khalife, de Beaconside, Stafford, a été inculpé pour deux incidents survenus dans une base de la RAF.

Quels crimes Daniel Khalife aurait-il commis ?

Daniel était détenu en prison en attendant son procès pour des délits terroristes et des violations présumées de la loi sur les secrets officiels.

Il a été accusé d’avoir posé de fausses bombes sur la base militaire du MOD Stafford.

Le Westminster Magistrates’ Court a appris comment il avait laissé les appareils « avec l’intention de faire croire à quelqu’un d’autre que l’objet était susceptible d’exploser ou de s’enflammer ».

Lors d’une précédente comparution devant le tribunal, il avait été accusé d’avoir « obtenu » des informations personnelles sur des soldats auprès du système conjoint d’administration du personnel du ministère de la Défense.

Et il « a tenté d’obtenir des informations susceptibles d’être utiles à une personne commettant ou préparant un acte de terrorisme ».

Il a nié toutes les accusations portées contre lui.

Quand Daniel Khalife s’est-il évadé de la prison de Wandsworth ?

Daniel a fui sa cellule du HMP Wandsworth, dans le sud de Londres, le matin du 6 septembre 2023.

Les flics tentent désespérément de localiser le décalage après sa disparition peu avant 8 heures du matin.

Le commandant Dominic Murphy, chef du commandement antiterroriste du Met, a déclaré : « Nous avons une équipe d’officiers qui mènent des enquêtes approfondies et urgentes afin de localiser et d’arrêter Khalife le plus rapidement possible.

« Cependant, le public peut également nous aider et si quelqu’un voit Khalife ou a des informations sur l’endroit où il pourrait se trouver, veuillez appeler le 999 immédiatement.

« Je tiens également à rassurer le public sur le fait que nous n’avons aucune information indiquant, ni aucune raison de croire que Khalife constitue une menace pour le grand public, mais notre conseil si vous le voyez est de ne pas l’approcher et d’appeler le 999 immédiatement. «

Khalife a été vu pour la dernière fois portant un t-shirt blanc, un pantalon à carreaux rouges et blancs et un embout en acier marron. bottes.

Il est de constitution mince, avec des cheveux bruns courts cheveux et mesure environ 6 pieds 2 pouces.

Les agents pénitentiaires auraient fouillé chaque cellule pour tenter de localiser Khalife, mais ont depuis signalé sa disparition aux flics.

Le Sun comprend que la prison de catégorie B a depuis été fermée à clé suite à l’évasion.

Khalife est soupçonné d’avoir des liens avec la région de Kingston, les flics pensant qu’il pourrait se trouver à Londres.

Cependant, on craint qu’il n’ait pu voyager plus loin, les principaux aéroports étant contrôlés.

Environ 1 300 détenus se trouvent à la prison de Wandsworth, parmi lesquels des détenus notables tennis légende Boris Becker.

Le champion de Wimbledon, Becker, a purgé une peine pour fraude avant d’être libéré en décembre de l’année dernière.