DANIEL BOULTON a été arrêté pour avoir assassiné une mère et son enfant.

Voici tout ce que nous savons de lui et des crimes qu’il aurait commis.

Daniel Boulton, 29 ans, a été arrêté pour avoir assassiné une mère et son fils Crédit: PA

Qui est Daniel Boulton?

Daniel Boulton est un homme de 29 ans.

On pense qu’il vit à Louth, dans le Lincolnshire.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur sa vie personnelle à ce stade.

Le suspect a été arrêté par la police le mardi 1er juin Crédit: PA

Pourquoi Daniel Boulton est-il recherché?

Daniel Boulton est recherché après qu’une mère et son fils ont été retrouvés morts dans une maison de Louth lundi.

Ils ont tous deux souffert de multiples coups de couteau.

Un autre enfant – qui aurait environ un an – a également été retrouvé indemne sur le bien et a été sauvegardé.

Les rumeurs suggèrent que l’enfant indemne a été enlevé mais la police ne pense pas que ce soit vrai.

Boulton aurait commis ces crimes.

Il aurait également poignardé un policier hors service lundi soir.

On ne pense pas que les blessures du policier mettent sa vie en danger.

Il a maintenant été arrêté dans une ferme à Hallington, près de Louth, à la suite d’une chasse à l’homme.

Le suspect aurait résisté à son arrestation et aurait été retrouvé en possession de couteaux.

La police recherche le suspect dans une ferme du Lincolnshire Crédit: PA

Qui sont les victimes présumées de Daniel Boulton?

Les victimes présumées de Daniel Boulton sont Bethany Vincent, 26 ans, et Darren Henson, 9 ans.

Le nom du policier blessé n’a pas encore été divulgué.

Discutant de l’arrestation du suspect, le surintendant en chef du détective Andy Cox a déclaré: « Il n’est pas venu volontairement, a été trouvé en possession de couteaux et a dû être soumis à un taser pour procéder à l’arrestation.

«L’officier hors service a également été poignardé au cours du processus, même si, heureusement, les blessures semblent mineures à ce moment-là.

«Ce fut un ensemble de circonstances tragiques, extraordinaires et inquiétantes dans une égale mesure.

«Une femme et un enfant ont perdu la vie de la manière la plus dévastatrice et je sais que leurs proches en ressentiront l’ampleur aujourd’hui et nos pensées vont à eux.

«Nous avons également vu des communautés à Louth, et même plus loin, qui s’inquiètent sans aucun doute du danger possible dans la ville depuis la nuit dernière.