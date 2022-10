Qui est Dan, le mari de Victoria Fritz ?

La star de BBC Breakfast, Victoria Fritz, est devenue un visage familier à la télévision, grâce à son travail pour le Beeb.

Mais malheureusement en octobre 2022, la présentatrice de nouvelles a révélé qu’elle s’était séparée de son mari Dan Fritz.

Qui est Dan Fritz ?

Dan Fritz serait écrivain et avocat.

Contrairement à sa célèbre épouse, il n’est pas à la télévision et est resté à l’écart des projecteurs.

Pendant ce temps, Victoria a vu sa star monter en flèche après avoir rejoint la BBC en 2008.

Elle anime désormais les émissions d’information mondiales du matin de la BBC sur BBC One, BBC News et BBC World News, et agit en tant qu’animatrice suppléante sur BBC Breakfast.

Quand Dan et Victoria Fritz se sont-ils mariés ?

Dan et Victoria se sont mariés en 2011.

Cependant, en octobre 2022, elle a révélé qu’ils avaient maintenant décidé de se séparer.

Les téléspectateurs ont remarqué pour la première fois que Victoria avait retiré son alliance en août 2022.

Dan et Victoria ont-ils des enfants ?

Dan et Victoria ont deux enfants ensemble.





Le couple rénovait une maison en 2016 lorsque Victoria a découvert qu’elle était enceinte de leur premier enfant.

Puis en décembre 2016, les eaux du présentateur de télévision ont éclaté peu de temps après avoir lu les nouvelles économiques en direct sur BBC Breakfast.

Et lorsque sa collègue présentatrice Sally Nugent a découvert que Dan était coincé dans la circulation sur l’autoroute, elle est restée à ses côtés lors de l’arrivée du petit garçon.

Un porte-parole de la BBC a confirmé : “Quand Sally a appris qu’elle avait accouché, elle a proposé d’être là jusqu’à ce que le mari de Victoria arrive. Mais son mari n’est jamais arrivé alors elle s’est retrouvée à l’accouchement.

Victoria a fini par accoucher cinq semaines plus tôt que prévu et a donné naissance à un fils, William, en 2016.

Ils ont également une fille, bien que sa date de naissance soit inconnue.

Pourquoi Victoria Fritz a-t-elle changé son nom en Victoria Valentine ?

En octobre 2022, Victoria a révélé qu’elle avait changé son nom de famille pour le nom de jeune fille de sa mère, Valentine.

Elle a expliqué aux fans qu’elle avait pris la décision suite à la rupture de son mariage

S’adressant à Twitter, Victoria a écrit: «Bonjour. Vous remarquerez peut-être un petit changement aujourd’hui. Si vous vous demandez pourquoi, voici quelques mots : ,” avant de créer un lien vers un article de blog.

Elle a ensuite écrit sur son blog : « Les raisons de la rupture de mon mariage sont privées. J’ai deux merveilleux jeunes enfants à considérer. Protéger leur bien-être et leur droit à la vie privée seront toujours mes priorités.

“Pourtant, aussi privé que je souhaite garder ma vie privée, il y a un aspect de celle-ci qui restera toujours autant entre les mains du public que de la mienne. Et c’est mon nom.

« Voici le hic. Il ne convient plus. Cela ne correspond pas à la personne qui a émergé et ne décrit pas fidèlement l’avenir qui m’attend. Dans la refonte et la refonte, j’ai découvert que mon nom comptait. Et donc je le change.

Elle a révélé qu’elle “ne pouvait pas revenir” à son propre nom de jeune fille car il se sentait “émotionnellement régressif, rachitique, déprimant et franchement anti-féministe”.

Cela l’a amenée à prendre son “nom de mère Dubliner” qu’elle utilisera dans tous les aspects de sa vie à l’avenir.