Qui est Dan Bilzerian et quelle est sa valeur nette ? – Le soleil

DAN Bilzerian a une vie dont beaucoup d’hommes rêveraient – faire la fête avec des femmes en bikini, voyager dans des jets privés et se mêler aux stars.

Le playboy, surnommé le ‘King of Instagram’, affirme avoir fait fortune grâce au poker. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Dan Bilzerian ?

Dan Brandon Bilzerian est né le 7 décembre 1980 à Tampa, en Floride.

Il a fréquenté l’école préparatoire de Tampa et s’est ensuite inscrit à l’Université de Floride, avec une spécialisation en commerce et en criminologie.

Bilzerian a un frère nommé Adam.

Ils sont d’origine arménienne par l’intermédiaire de leur père, le spécialiste de la reprise d’entreprise Paul Bilzerian, qui a créé des fonds fiduciaires pour ses fils.

Dan Bilzerian est une star du poker avec plus de 33 millions de followers sur Instagram Crédit : Getty – Contributeur

Bilzerian a gagné son surnom grâce à ses 24,5 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Il est connu pour son style de vie somptueux et controversé, le playboy est souvent vu traîner avec des visages célèbres comme Floyd Mayweather et DJ Steve Aoki.

Sa page Instagram est jonchée d’images de plusieurs femmes à moitié nues drapées sur lui, et il montre son argent.

Bilzerian présente également son amour des armes à feu et publie des vidéos et des images de lui avec les armes.

Le fil des médias sociaux documente un style de vie incroyablement scandaleux, apparemment libre de contraintes morales, financières ou juridiques.

Il est considéré comme un homme à travers lequel des millions de personnes vivent leurs fantasmes par procuration et est souvent vêtu d’un uniforme composé d’un t-shirt sombre, de bottes et d’un pantalon cargo.

Cependant, Dan a déjà fait face à une réaction violente à propos de plusieurs publications sur son Instagram, y compris une photo d’une femme en bikini chevauchant une tortue en voie de disparition de 100 ans.

On pense que le playboy vit dans les collines d’Hollywood, mais il possède également des maisons à Los Angeles et à San Diego qui valent 100 millions de dollars (63 millions de livres sterling).

Outre le poker et la gestion de son compte Instagram populaire, Dan a joué dans certains films.

Ceux-ci incluent de petits rôles dans Olympus Has Fallen, où il était le double cascadeur de Gerard Butler, Lone Survivor, The Other Woman et Equalizer.

Il a mis un million de dollars sur Lone Survivor, en échange de huit minutes de temps d’écran et de 80 mots.

Plus tard, il a poursuivi en justice, lorsque son rôle a été réduit à une ligne avec huit minutes de temps d’écran, mais a fini par abandonner l’affaire car il a affirmé qu’il avait finalement récupéré son argent grâce au succès du film.

Quelle est sa valeur nette ?

Bilzerian vaut environ 200 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.com

Il a accumulé sa richesse à partir d’un fonds en fiducie et ses gains de poker.

On prétend que Bilzerian a gagné 50 millions de dollars en jouant au poker sur 12 à 14 mois.

Depuis qu’il est devenu un joueur de poker professionnel, il joue à des jeux privés à enjeux très élevés – souvent avec des milliardaires – qui incluent régulièrement des paris à sept chiffres.

Dan Bilzerian était-il dans l’armée ?

Compte tenu de son physique d’homme de main, il n’est pas surprenant que Dan ait commencé le programme de formation Navy SEAL en 2000.

Cependant, après plusieurs tentatives, il n’a pas obtenu son diplôme et aurait été exclu du programme pour “violation de la sécurité sur le champ de tir”.

Bien qu’il soit américain de naissance, Bilzerian s’est envolé pour l’Arménie avec son frère Adam et son père Paul le 28 août 2018 pour obtenir la citoyenneté arménienne et rejoindre les forces armées arméniennes.