Qui est Daisy Goodwin ? Un producteur de télévision accuse l’espoir du maire conservateur Daniel Korski de tâtonner

Un producteur de télévision et écrivain a accusé le candidat conservateur à la mairie Daniel Korski de l’avoir pelotée il y a dix ans.

Daisy Goodwin a allégué que l’ancienne conseillère n ° 10 – qui figurait sur la liste restreinte pour être la candidate du Parti conservateur à la course à la mairie de Londres l’année prochaine – l’avait pelotée lors d’une réunion à Downing Street en 2013.

Ce n’est pas la première fois que Mme Goodwin fait ces allégations, mais elle a déclaré qu’elle voulait maintenant nommer M. Korski étant donné qu’il est candidat à la mairie.

M. Korski a nié les accusations de l’homme de 61 ans « dans les termes les plus forts possibles ».

Ci-dessous, nous examinons qui est Mme Goodwin et les allégations qu’elle fait.

Le producteur de télévision et écrivain a accusé un candidat conservateur à la mairie de l’avoir pelotée il y a dix ans (Getty)

Qui est Daisy Goodwin ?

Mme Goodwin, créatrice de la série télévisée Victoria, est une scénariste et productrice de télévision à succès ainsi qu’une romancière à succès.

Elle a écrit plusieurs romans à succès du New York Times, dont My Last Duchess (Royaume-Uni)/The America Heiress (États-Unis) et The Fortune Hunter, ainsi que les mémoires Silver River.

Dans une interview en 2019 à Le télégraphe, Mme Goodwin a déclaré: «J’ai grandi entourée de gens créatifs. Je rentrais souvent à la maison pour trouver Lauren Bacall et Ingrid Bergman assises sur le canapé en train de prendre le thé.

Née à Londres le 19 décembre 1961, elle vit toujours dans la capitale avec son mari – le directeur de la télévision Marcus Wilford – leurs deux filles et les trois chiens de la famille.

M. Korski a nié les accusations de Mme Goodwin « dans les termes les plus forts possibles » (Getty Images)

Elle a étudié l’histoire à Cambridge, avant de fréquenter la Columbia Film School, puis a passé une décennie à la BBC à réaliser des documentaires sur l’art.

Elle est ensuite passée au secteur indépendant, créant de nombreux programmes, dont les émissions très populaires et de longue date Grand Designs et Escape to the Country. En 2005, elle crée sa propre société de production, Silver River productions, qu’elle revend à Sony sept ans plus tard.

Elle écrit sur son site Web qu’en 2014, elle « a décidé de se concentrer sur l’écriture à plein temps », et elle a été chargée d’écrire son premier scénario, Victoria, qui traite des débuts de la reine Victoria. Sa première saison a été diffusée sur ITV en 2016 et a été suivie de deux autres.

Victoria, qui a diffusé sa première saison sur ITV en 2016, était le premier scénario de Mme Goodwin (Caractéristiques Rex)

Quelles sont les allégations de Mme Goodwin ?

Mme Goodwin, qui a utilisé un article du Fois pour nommer M. Korski, a parlé d’une réunion à Downing Street en 2013 lorsqu’elle a allégué que M. Korski « s’est avancé vers moi et a soudainement posé sa main sur ma poitrine ».

Elle a écrit: «Quand nous nous sommes levés tous les deux à la fin de la réunion et sommes allés à la porte, le spad s’est avancé vers moi et a soudainement posé sa main sur ma poitrine. Étonné, j’ai dit à haute voix : « Est-ce que tu touches vraiment mon sein ? Le bêche m’a sauté dessus et je suis parti.

Mme Goodwin a déclaré qu’elle se sentait plus surprise et humiliée qu’effrayée.

Elle a écrit: «Bien que je suppose que légalement son action pourrait être qualifiée d’agression sexuelle, je dois dire que je n’ai pas eu peur. J’étais plus âgé, plus grand et très probablement plus sage que le chat, et ayant travaillé pour la BBC dans les années 80, je savais comment gérer les tâtons.

Mme Goodwin a parlé d’une réunion à Downing Street en 2013 lorsqu’elle a allégué que M. Korski « s’est avancé vers moi et a soudainement posé sa main sur ma poitrine ». (Getty)

« Ce que j’ai ressenti, c’est de la surprise et une certaine humiliation. J’étais un producteur de télévision primé à succès avec environ 40 personnes travaillant pour moi; ce n’était pas un comportement que j’aurais toléré dans mon bureau.

« Au moment où je suis retourné au travail, je l’avais présenté comme une anecdote sur le spad qui m’a peloté dans le numéro 10. Son comportement était si bizarre que je ne pouvais pas m’empêcher d’y voir de l’humour. C’était comme si j’étais entré dans Carry On Downing Street.

Pourquoi Mme Goodwin nomme-t-elle M. Korski maintenant ?

Après avoir formulé les allégations pour la première fois dans un article du Radio Times en 2017 à la suite du mouvement #MeToo, Mme Goodwin a déclaré qu’elle voulait maintenant nommer M. Korski étant donné qu’il était en lice pour devenir le candidat conservateur à la mairie.

Elle a écrit: « Naïvement, j’ai supposé que si tout le monde savait déjà, son comportement flagrant ne serait plus toléré.

«Mais maintenant, le spad qui m’a peloté, alias Daniel Korski, se présente pour être le candidat conservateur à la mairie de Londres. Je pense que c’est une raison pour le nommer.

Qu’a répondu M. Korski ?

M. Korski a nié avoir tâtonné Mme Goodwin lors de cette réunion de Downing Street « dans les termes les plus forts possibles ».

Un porte-parole de l’ancien conseiller n ° 10 a déclaré: « Dans les termes les plus forts possibles, Dan nie catégoriquement toute allégation de comportement inapproprié quel qu’il soit. »