Qui est D-Nice ? – 5 choses sur le DJ – Hollywood Life

Crédit d’image : Sara Jaye/Shutterstock

D-Nice est un DJ de renommée mondiale.

Il a fait ses débuts dans les années 80 aux côtés de KRS-One et La Rock.

D-Nice a aidé des milliers de personnes avec sa série “Club Quarantine” pendant les fermetures de COVID-19.

D-Nice contribuera à maintenir la fête comme Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark va à l’échelle nationale. Pendant que l’hôte Ryan Seacrest dirigera le compte à rebours de longue date du Nouvel An depuis Times Square à New York, la fête s’étendra à la Californie. D-Nice co-animera la soirée à Los Angeles (avec Wiz Khalifa, FINNEAS, Armani White, Betty Who, Dove Cameron, et Nicky vous êtes prêt à jouer.)

Le reste de la soirée verra Ciara hôte de Disneyland à Anaheim, avec Fitz et les crises de colère, Maddie & Tae, Shaggy, Ben Platt, Aly & AJ, Halle Bailey, TXT, Bailey Zimmerman, et Lauren Spencer Smith prêt à se produire à “The Happiest Place On Earth”. Billy Porter sera co-animateur de la Nouvelle-Orléans, où il interprétera un mélange de succès. Roselyn Sanchez accueillera de Porto Rico, avec Farruko tête d’affiche de cette scène. À New York, Jessie James Decker et Liza Koszhy rejoindra Ryan en tant que co-animateurs.

D-Nice a l’habitude de se produire devant des foules. En 2020, il a lancé «Club Quarantine», DJing pour plus de 100 000 fans. Depuis lors, il est apparu dans de nombreuses remises de prix et événements.

Avant la célébration, voici ce que vous devez savoir sur D-Nice.

Il faisait partie de Boogie Down Productions.

Aux côtés des membres Lawrence Kris “KRS-One” Parker et Scott “La Rock” SterlingD-Nice (n. Derrick Jones) a co-créé le groupe en 1986. Le groupe tire son nom d’un surnom de longue date pour le Bronx. Ils ont ensuite sorti leur premier album Criminal Minded en 1987, cinq mois seulement avant que DJ Scott La Rock ne soit tragiquement assassiné à 25 ans. KRS-One et D-Nice ont continué en duo et ont sorti quatre autres albums ensemble. D-Nice est finalement allé en solo et a sorti deux de ses propres projets : 1990 Appelez-moi D-Nice et 1991 À la rescousse.

Il a créé “Club Quarantine” sur Instagram.

En réponse à la réponse dévastatrice au COVID-19 – qui a entraîné des blocages dans le monde entier, entraînant des semaines d’auto-quarantaine et de nombreuses personnes perdant leur emploi – D-Nice a créé l’évasion ultime avec la musique. Son premier spectacle le vendredi 20 mars 2020 a duré près de 10 heures et a attiré tous les noms de la liste A imaginables, y compris Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Michelle obama, Rihanna, Lenny Kravitz, Bernie Sanders, Joe Biden, Dwyane Wade, Janet Jacksonet Ellen Degeneres.

Oprah a crié au DJ sur Twitter peu de temps après, surnommant le livestream “la meilleure fête de 1 et 100k à laquelle je sois jamais allée”. DJ a également expliqué pourquoi il avait créé le club en ligne : “Je n’arrive pas à croire que j’ai commencé la soirée de danse à distance sociale de l’école à la maison il y a à peine quatre jours, et c’est devenu un endroit pour nous pour danser virtuellement ensemble et rester connectés. Depuis ma cuisine, je suis capable d’envoyer des vibrations positives à chacun de vous. Merci d’avoir bercé avec moi.

Il a découvert Kid Rock.

Au début de sa carrière, Kid Rock – un natif de Detroit – s’intéressait à la scène hip-hop. Après avoir rejoint une équipe de breakdance, il a commencé à rapper au sein d’un groupe de hip-hop appelé The Beast Crew. Il a finalement rencontré D-Nice, qui l’a invité à ouvrir pour Boogie Down Productions et l’a ensuite aidé à signer son tout premier contrat d’enregistrement avec Jive Records en 1988. D-Nice a également été crédité en tant que producteur sur les débuts de Kid en 1990, Sandwichs au gruau pour le petit-déjeuner.

C’est un acteur et photographe.

En plus d’être DJ, producteur et rappeur, D-Nice est aussi photographe professionnel ! Certains de ses crédits incluent les couvertures de Pharoahe Monch album 2011 GUERRE (Nous sommes des renégats), de Kenny Lattimore Vulnérable à partir de 2017, et Carl Thomas’ album de 2007 Tellement mieux. Il a également plusieurs crédits de film sur son iMDB, y compris des apparitions dans le Tiffany Haddish et Jada Pinkett Smith film Voyage entre filles.

C’est un natif de New York.

D-Nice est né Derrick Jones le 19 juin 1970 dans le Bronx, NY. Derrick est père de deux enfants, à sa fille Ashli ​​Jonesqui serait née en 1996, et sa fille Dylan Coleman Jones avec ex Kelli M. Coleman. Il a ensuite épousé l’actrice Malinda Williams en août 2008, il épouse l’actrice Malinda Williams mais se sépare l’année suivante avant de finaliser leur divorce en juin 2010.

