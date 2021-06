Le fondateur de GUARDIAN Angels, Curtis Sliwa, a renversé l’homme d’affaires Fernando Mateo lors de la primaire républicaine du maire de New York le 22 juin.

Sliwa pourrait affronter Eric Adams aux élections générales, mais Adams ne détient qu’une mince avance dans la bataille des démocrates de la ville.

Curtis Sliwa est candidat à la mairie de New York Crédit : Splash

Qui est Curtis Sliwa et se présente-t-il à la mairie de New York ?

Curtis Sliwa, candidat à la mairie de New York, est le fondateur et directeur général des Guardian Angels.

L’organisation à but non lucratif Angels, lancée en 1979 dans la Big Apple, est « responsable de la création de centaines de sections de patrouilles de sécurité aux États-Unis et dans le monde », selon le site Web de l’organisation.

Dans la course à la mairie, Sliwa a remporté l’investiture républicaine, mais sera considéré comme le grand outsider aux élections générales de novembre.

Les démocrates enregistrés sont 7 fois plus nombreux que les républicains à New York.

L’adversaire probable de Sliwa est l’ancien policier Eric Adams, qui est en tête après la primaire démocrate. Adams n’a pas obtenu suffisamment de voix pour décrocher la nomination.

« Je connais Eric, je vais certainement le prendre à partie », a déclaré Sliwa aux journalistes le matin après la primaire.

Curtis Sliwa dans sa jeunesse Crédit : Getty

« Je vais lui demander de se joindre à moi en signe de solidarité, si effectivement il s’avère être le vainqueur de la primaire démocrate. »

Sliwa est un animateur radio qui porte toujours son béret rouge des anges gardiens lorsqu’il apparaît en public.

Il a obtenu l’aval de l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, qui l’a appelé « mon grand ami » lors d’un appel automatisé aux électeurs républicains.

Sliwa a promis une campagne électorale générale axée sur la criminalité.

« Ce sera clairement une campagne dans laquelle je parle de lutter contre le crime, de soutenir la police, de rembourser nos héros à la police, d’embaucher plus de policiers, de retirer les menottes à la police et de les mettre sur les criminels, et de restaurer l’immunité qualifiée à la police afin qu’ils ne puissent pas être personnellement poursuivis », a-t-il déclaré.

Sliwa a arnaqué Adams pour avoir juré de porter une arme au lieu d’utiliser la protection de la police dans certaines circonstances, selon le New York Daily News.

« De qui a-t-il peur ? Je ne porte pas d’arme », a déclaré Sliwa, selon le journal.

« [He] ne devrait pas porter d’arme s’il veut être maire de la ville de New York.

Le porte-parole de la campagne d’Adams, Evan Thies, a déclaré au Daily News dans un communiqué: « Si et quand Eric deviendra le candidat démocrate, nous sommes impatients de comparer le bilan de sécurité publique d’Eric avec celui de Sliwa. »