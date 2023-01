Qui est Cressida Bonas ? 5 choses à savoir sur l’ex du prince Harry – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Cressida Bonas est une actrice et mannequin qui est sortie avec le prince Harry.

Cressida et Harry se sont séparés à l’amiable en 2014, et elle était présente à son mariage en 2018 avec Meghan Markle.

Cressida s’est depuis mariée et a également eu un enfant.

Harry a parlé de sa relation avec Cressida dans ses mémoires de janvier 2023 “Spare”.

Prince-Harry a eu quelques ex célèbres avant de se marier Meghan Markledont l’actrice et mannequin anglaise, Cressida Bonas. Les deux sont sortis ensemble pendant deux ans après avoir été présentés en mai 2012. Au cours de leur relation, Harry a vécu l’un des moments les plus révolutionnaires de sa vie, lorsqu’il a pleuré pour sa mère, de la princesse Dianamort pour la première fois depuis ses funérailles en 1997.

La conversation a eu lieu tard dans la nuit lors d’un voyage de ski au printemps 2014. Cressida a interrogé Harry sur sa mère, et tout s’est mis en place. “C’était aussi la façon dont elle a demandé”, a écrit Harry dans ses mémoires, De rechange. «Son ton était juste le bon mélange de curiosité et de compassion. La façon dont elle a réagi à ma réponse était juste aussi. Surpris, inquiet, sans jugement.

Harry a répondu à la question de Cressida et “puis s’est mis à pleurer”, se souvient-il. Il a informé Cressida que c’était la première fois qu’il versait des larmes depuis l’enterrement de Diana. “En m’essuyant les yeux, je l’ai remerciée”, a-t-il poursuivi. “Elle a été la première personne à m’aider à franchir cette barrière, à m’aider à déchaîner les larmes. C’était cathartique, cela a accéléré notre lien, et a ajouté un élément rare dans les relations passées : une immense gratitude.

En savoir plus sur Cressida et sa relation avec Harry ci-dessous:

Comment le prince Harry et Cressida Bonas se sont-ils rencontrés ?

Harry et Cressida ont été présentés par le cousin de Harry, Princesse Eugénielors d’un festival de musique en 2012. “Le cadre était peu propice”, a écrit Harry dans son livre, De rechange. «De plus, je souffrais toujours d’un cœur brisé. Par contre, le paysage était beau, la musique était bonne, il faisait beau. Il y a eu des étincelles.

Après s’être rencontrés au festival, Harry et Cressida sont allés dîner. Cependant, ils n’ont eu leur premier baiser que des semaines plus tard – et c’était incroyablement gênant. “Je lui ai fait monter les marches”, a écrit Harry. « Elle ne m’a pas invité. Je ne m’y attendais pas, je ne voulais pas qu’elle le fasse. Vas-y doucement, pensai-je. Je me penchai pour lui donner un baiser, mais mon but était mal tourné. Je pouvais abattre un cactus à cinq kilomètres avec un missile Hellfire, mais je n’arrivais pas à trouver ses lèvres. Elle s’est retournée, j’ai réessayé au retour, et nous avons réussi quelque chose comme une écorchure. Péniblement maladroit.

Heureusement, ils étaient tous les deux prêts à réessayer et se sont retrouvés pour le dîner quelques jours plus tard. « Nous avons essayé un autre baiser. Pas si gênant, raconta Harry. “J’avais de l’espoir.” Il a rapidement ajouté: “Avant que je sache ce qui se passait, nous étions une chose.” Avant de partir pour la guerre, Harry a fait la une des journaux après avoir été dénoncé pour avoir joué à une partie de billard dans une chambre d’hôtel à Las Vegas, mais Cressida l’a soutenu au milieu de l’examen minutieux des médias.

Qu’est-il arrivé au prince Harry et à Cressida Bonas ?

Malheureusement, alors que Harry et Cressida commençaient leur relation, il a découvert qu’il était déployé à la guerre. Cressida a promis à Harry qu’elle l’attendrait, “mais pas pour toujours”. Elle a également dit qu’il serait plus facile de se dire et de dire aux autres qu’elle et Harry n’étaient pas ensemble. Cependant, elle lui a assuré qu’à son retour, ils pourraient réévaluer leur relation publique.

Quand Harry est revenu de la guerre, il a dit qu’il ressentait une certaine “distance” et une “raideur” avec Cressida. Il a mentionné qu’elle avait souligné à quel point il semblait «différent». “Quoi qu’il en soit, cela semblait effrayant ou rebutant pour Cressida”, a écrit Harry. Ils ont décidé de recommencer, plutôt que d’essayer de reprendre exactement là où ils s’étaient arrêtés. Ils ont continué à sortir tranquillement et n’ont été exposés en tant que couple officiel qu’en mars 2014, lorsque Cressida a assisté à son premier engagement royal officiel avec Harry.

Le voyage de ski où Harry a parlé de Diana a eu lieu peu de temps après. Harry a dit qu’il se sentait redevable à Cressida de l’avoir aidé à s’ouvrir, mais il a quitté le voyage en se sentant “misérable”, car il a également réalisé qu’ils “n’étaient pas compatibles”. Il a raconté: «Je savais juste. Cress, je pense, le savait aussi. Il y avait une affection massive, une loyauté profonde et durable, mais pas un amour éternel. Elle a toujours été claire sur le fait qu’elle ne voulait pas assumer le stress d’être une royale, et je n’étais jamais sûr de vouloir lui demander de le faire.

Harry a rompu avec Cressida peu de temps après le voyage de ski. “Elle acquiesça. Rien de tout cela ne semblait la surprendre », a-t-il admis. “Ces choses avaient également été dans son esprit.”

Cressida a assisté au mariage de Harry et Meghan

Malgré la rupture, Harry et Cressida sont restés en bons termes. Cressida était dans la foule à la chapelle Saint-Georges lorsque Harry a épousé Meghan en mai 2018. Cressida a écrit un journal pour Le spectateur après le mariage, mais n’a pas révélé ses sentiments à l’idée de voir son ex marcher dans l’allée. Au lieu de cela, elle a parlé de ses craintes de porter le mauvais chapeau à la cérémonie. “J’ai opté pour un nombre minimal de plumes – et je ne peux qu’espérer que j’ai bien compris”, a expliqué Cressida.

Qui est le mari de Cressida Bonas ?

Cressida mariée Harry Wentworth-Stanley le 25 juillet 2020. Ils ont eu une petite cérémonie de mariage privée. Cressida et Harry ont accueilli leur premier bébé ensemble vers la fin de 2022, et elle a confirmé qu’elle avait utilisé la FIV pour tomber enceinte.

Harry est un promoteur immobilier à Londres. La mère d’Harry est Claire Mountbattenun ancien éditeur de magazine, qui a divorcé du père de Harry en 1997. Elle a ensuite épousé George Mountbatten, 4e marquis de Milford Haven. George est un cousin de la grand-mère du prince Harry, Reine Elizabeth IIdonc la nouvelle famille de Cressida a également des liens royaux.

Que fait Cressida ?

Cressida a étudié à l’Université de Leeds, puis a étudié la danse au Trinity Laban Conservatoire. Elle a joué dans des pièces de théâtre et des comédies musicales tout au long de son temps à l’école. Sa première apparition à l’écran en tant qu’actrice remonte à 2009, lorsqu’elle a décroché un petit rôle à la télévision. Elle a fait ses débuts officiels au théâtre en 2014. La danseuse douée a joué le rôle de Daisy Buchanan dans la version musicale de Gatsby le magnifique en 2017. En 2015, elle a joué dans une pièce solo, comme Laura dans Une soirée avec Lucian Freud. Plus récemment, elle a joué dans le film 2020 Ferme de la Maison Blanche.

Après avoir commencé sa carrière d’actrice, Cressida s’est lancée dans le mannequinat en 2014. Elle est apparue dans les pages de Salon de la vanité, photographié par Mario Testino après avoir été inclus dans leur liste internationale des mieux habillés. Elle a modelé pour Burberry et Mûreaussi.

